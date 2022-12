सैम करन (Sam Curran) आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. करन को पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी में 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा. इंग्लिश ऑलराउंडर करन 2020 और 2021 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम का हिस्सा थे. हालांकि बीते साल वह नहीं खेले थे.

चेन्नई की टीम इस बार भी सैम करन को खरीदना चाहती थी. हालांकि टीम के पास ज्यादा पर्स नहीं था. बीते साल भी चेन्नई ने दीपक चाहर पर 14 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे और इसके बाद उसे पैसों की किल्लत हुई थी. चेन्नई को ऑलराउंडर की जरूरत थी और इंग्लैंड के ही बेन स्टोक्स को खरीदकर उसने इस कमी को पूरा किया. स्टोक्स के लिए चेन्नई ने 16.25 करोड़ रुपये की बोली लगाई.

सैम सैम करन को खरीदने के लिए सबसे पहले राजस्थान और चेन्नई ने बोली लगाई. मगर बोली 13 करोड़ तक पहुंचने के बाद राजस्थान के पास पैसे नहीं बचे और उसके बाद चेन्नई के साथ पंजाब उनको खरीदने के लिए रेस में उतरा. चेन्नई के हटने के बाद पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ. पंजाब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसी बीच सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बन गए. 18.50 करोड़ रुपए में आखिरकार पंजाब किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा.

चेन्नई सुपर किंग्स ने अब सैम करन की विदाई पर एक भावुक ट्वीट किया है. फ्रेंचाइजी ने इसमें उनके बचपन की तस्वीर (फोटोशॉप्ड) पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, “टफ लक, अच्छा खेला! अच्छा करो, सैम!”

Tough luck, well played! Go well, Sam! pic.twitter.com/VVBdQQM3a3

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 23, 2022