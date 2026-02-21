पंगा लेना पड़ा महंगा, अब इस लीग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नो एंट्री !

add cricketcountry as a Preferred Source
पंगा लेना पड़ा महंगा, अब इस लीग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हो सकती है नो एंट्री !

माइकल वॉन ने कहा, यदि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को राजनीतिक कारणों से बाहर रखा जाता है, तो यह ईसीबी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 21, 2026 12:41 PM IST

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेले जाने वाले’द हंड्रेड’ लीग में पहली बार नीलामी होनी है. यह नीलामी 12 मार्च को होनी है,जिसमें 700 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. नीलामी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है. द हंड्रेड में कई टीमों का स्वामित्व अधिकार आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के पास है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी के दौरान आईपीएल की स्वामित्व वाली टीमें नहीं खरीदेंगी.

पाकिस्तान के 63 खिलाड़ियों जिनमें सलमान अली आगा,उस्मान तारिक और शाहीन शाह अफरीदी जैसे नाम शामिल हैं, उन्होंने द हंड्रेड की नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है. द हंड्रेड में चार टीमें, एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स भारतीय स्वामित्व वाली हैं. पिछले वर्ष अक्टूबर में इन टीमों का स्वामित्व भारतीय निवेशकों के हाथों में गया था, जिसके बाद इन टीमों की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदे जाने की संभावना बेहद कम है.

ऑक्शन में इस बेस प्राइस के साथ शामिल होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी

£100,000 बेस प्राइस:

शाहीन शाह अफरीदी
सैम अयूब
शादाब खान
मुहम्मद नवाज़
हारिस रऊफ़
नसीम शाह

£75,000 बेस प्राइस:

अबरार अहमद
मुहम्मद आमिर
ज़मान खान
उस्मान तारिक

£50,000 बेस प्राइस

सलमान अली आगा (कप्तान)
फहीम अशरफ
साहिबज़ादा फरहान
उसामा मीर
हसन नवाज़
इमाद वसीम
अब्बास अफरीदी
अफाक अफरीदी
आसिफ अफरीदी

माइकल वॉन ने उठाए सवाल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस पर सवाल उठाया है. माइकल वॉन ने ईसीबी से अपील की है कि वह द हंड्रेड में संभावित भेदभाव के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए. वॉन ने कहा है कि यदि भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन नहीं करती हैं, तो इससे टूर्नामेंट की साख और उसकी समावेशी छवि पर गंभीर असर पड़ेगा.

ईसीबी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा: वॉन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ईसीबी अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन के उस लक्ष्य की भी याद दिलाई, जिसमें इंग्लिश क्रिकेट को देश का सबसे समावेशी खेल बनाने की बात कही गई थी. उनका कहना है कि यदि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को राजनीतिक कारणों से बाहर रखा जाता है, तो यह ईसीबी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियों द्वारा नहीं खरीदे जाने पर ऐसा संदेश जाएगा कि टूर्नामेंट की वास्तविक कमान गवर्निंग बॉडी के हाथ में नहीं, बल्कि बाहरी ताकतों के पास है. वॉन ने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, चयन केवल प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि राष्ट्रीयता या राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर.

नासिर हुसैन भी उठा चुके हैं सवाल

टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान नासिर हुसैन ने भी इसे लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में राजनीति अब फ्रैंचाइजी लीग्स तक फैल रही है. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या IPL ओनर्स वाली फ्रैंचाइजी द हंड्रेड में क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स या बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी पिक करेगी ? इग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि ये ट्रेंड पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयर्स को अलग-थलग कर सकता है जैसे SA20, ILT20 टूर्नामेंट में पहले से हो रहा है.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

