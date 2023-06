शुभमन गिल ने माना, IPL से पूरी तरह अलग होगा WTC फाइनल

लंदन। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शानदार फॉर्म ने भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल से पहले आत्मविश्वास बढ़ाया है लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पांच दिवसीय मैच टी20 से पूरी तरह से अलग होगा.

गिल इस साल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए 60 की औसत से 890 रनों के साथ टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज रहे. उन्होंने इस दौरान तीन शतक भी लगाये थे. गिल ने आईसीसी से कहा, ‘‘इससे आपको (आईपीएल से) थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अलग मैच होगा.’’

Any guesses on the conversation that made me ?? (p.s. swipe right for the real fall?) pic.twitter.com/hJZhLji5jB

— Shubman Gill (@ShubmanGill) June 5, 2023