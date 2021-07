IPL vs PSL: शोएब अख्‍तर से पूछा गया कौन सी क्रिकेट लीग है बेहतर, दिया मजेदार जवाब

IPL or PSL: Shoaib Akhtar responds which T20 League is Better: इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है. हर विदेशी खिलाड़ी की ये इच्‍छा होती है कि वो कम से कम एक बार आईपीएल का हिस्‍सा जरूर बने और उन्‍हें भी करोड़ों कमाने का मौका मिला. हाल ही में पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर से भी इस बाबत सवाल पूछा गया. उन्‍होंने इस सवाल का बेहद ट्रिकी जवाब दिया.

स्‍पोट्सकीड़ा वेबसाइट के लाइव सेशन के दौरान शोएब अख्‍तर से आईपीएल और पीएसएल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था. अख्‍तर ने जवाब दिया, “मैं पीएसएल में खेलना चाहूंगा क्‍योंकि मैं अपने देश से काफी प्‍यार करता हूं और पैसा कमाने के लिए मैं आईपीएल में खेलना चाहूंगा.”

शोएब अख्‍तर ने सवाल जवाब सेशन के दौरान बताया कि किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करना उन्‍हें सबसे मुश्किल लगता था. अख्‍तर ने कहा कि वो किसी भी बल्‍लेबाज से नहीं बल्कि श्रीलंका के लिए नंबर-11 पर बल्‍लेबाजी करने के लिए आने वाले मुथैया मुरलीधरन को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल समझते थे.

इसी दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि आज के वक्‍त के किन बल्‍लेबाजों को वो गेंदबाजी करना चाहेंगे. इसपर शोएब अख्‍तर ने कहा, “मैं भारतीय कप्‍तान विराट कोहली, पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम और इंग्‍लैंड के ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स को बल्‍लेबाजी करना चाहूंगा.”

शोएब अख्‍तर आईपीएल के सबसे पहले सीजन के दौरान साल 2008 में कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे. बाद में बीसीसीआई ने पाकिस्‍तान के क्रिकेटर्स पर आईपीएल में खेलने पर बैन लगा दिया था.