IPL vs PSL: खिलाड़ी PSL छोड़ IPL क्यों चुनते हैं? समझिए 5 गुना सैलरी का पूरा गणित

IPL vs PSL: आखिर खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल की ओर आ रहे हैं. इसकी एक बड़ी वजह सैलरी भी है. जानते हैं दोनों लीग की सैलरी में कितना अंतर है.

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IPL vs PSL Salary : आईपीएल और पीएसएल के बीच वैसे तो कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन टकराव तो हो ही जाता है. इस बार भी हुआ. कई खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग के साथ हो लिए. उन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और आईपीएल का दामन थाम लिया. अब सवाल है कि आखिर विदेशी खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं. आखिर इसकी वजह क्या है. हालांकि यह पहला मौका नहीं है. इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब खिलाड़ी पीएसएल शुरू होने से पहले आईपीएल में आ जाते हैं.

क्यों पीएसएल छोड़कर आईपीएल में आते हैं खिलाड़ी

हालांकि खिलाड़ियों की वजह अलग हो सकती है. लेकिन बड़ा कारण आईपीएल में मिलने वाली मोटी रकम है. और ऊपर से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, यहां मिलने वाला एक्सपोजर और दुनियाभर की नजरें, ये सब एक ऐसा कॉकटेल है जो विदेशी खिलाड़ियों को अपनी ओर खींचता है.

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एक हिसाब से देखें तो आईपीएल की औसत फीस दुनिया की किसी भी क्रिकेट टी20 लीग की तुलना में बहुत ज्यादा है. और यह एक ऐसा मोह है जिसे छोड़ पाना आसान नहीं.

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मुजरबानी के आंकड़े से समझिए, IPL vs PSL के भुगतान में कितना फर्क

अब उदाहरण के लिए जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी का उदाहरण लेते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस दाएं हाथ के पेसर को अपने साथ जोड़ा है. वह वेस्टइंडीज के पेसर शेमार जोसफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़े हैं. मुजरबानी इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ थे. वहां उन्हें 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिल रहे थे. अब अगर भारतीय रुपये में इसका हिसाब लगाएं तो यह करीब 37 लाख भारतीय रुपये बनता है. और खबरों की मानें तो केकेआर ने मुजरबानी को उनके बेस प्राइस यानी करीब 75 लाख भारतीय रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा है. यह रकम मुजरबानी को पाकिस्तान में मिलने वाली रकम से दोगुनी है.

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IPL में तो मैच फीस भी मिलती है

पर आईपीएल का असली खेल दूसरा है. साल 2025 से आईपीएल ने खिलाड़ियों को मैच फीस देने का ऐलान किया है. यानी प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर को आईपीएल में खेलने वाले हर मैच के लिए 7.5 लाख भारतीय रुपये मिलेंगे. और अगर मान लीजिए मुजरबानी सभी 14 लीग मैच खेलते हैं तो उन्हें करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की रकम से अलग होंगे. तो कुल मिलाकर उन्हें 1.80 करोड़ भारतीय रुपये मिलेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग की रकम से लगभग पांच गुना ज्यादा है.

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ये खिलाड़ी छोड़ चुके हैं पीएसएल

इस साल के पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद नाम वापस लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों में कई बड़े नाम शामिल हैं. इसमें वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती और जॉनसन चार्ल्स, श्रीलंका के दासुन शनाका, जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी, ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन और जेक फ्रेजर-मैकगर्क, दक्षिण अफ्रीका के ओटनेल बार्टमैन, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज और इंग्लैंड के टायमल मिल्स शामिल हैं.