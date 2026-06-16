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FIFA WORLD CUP 2026: रोमांचक मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 से ड्रॉ

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने दो बार पिछड़ने के बाद मैच में वापसी की. और आखिर में उसका और न्यूजीलैंड का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 16, 2026, 12:27 PM IST

Published On Jun 16, 2026, 12:27 PM IST

Last UpdatedJun 16, 2026, 12:27 PM IST

Iran vs New Zealand (IANS)

लॉस एंजिल्स: सोमवार को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ‘जी’ के अपने पहले मैच में ईरान ने दो बार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और उन्हें अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप मैच जीतने से रोक दिया.

रामिन रेजाईन का अहम योगदान रहा; उन्होंने ‘टीम मेली’ के लिए पहला गोल किया और बराबरी का गोल करने में मदद भी की. न्यूजीलैंड के लिए एलिजा जस्ट ने क्रिस वुड की मदद से दो गोल किए और ‘ऑल व्हाइट्स’ को दो बार बढ़त दिलाई, लेकिन आखिर में उन्हें एक अंक से ही संतोष करना पड़ा.

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मैच की रोमांचक शुरुआत में मेहदी तारेमी के शॉट को मैक्स क्रोकॉम्बे ने बचाया, जिसके बाद एलिजा जस्ट ने जोरदार लो-शॉट से गोल करके न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई. क्रिस वुड ने पहला गोल करने में मदद की और कुछ ही देर बाद एक और मौका बनाया, जब उन्होंने सरप्रीत सिंह को पास दिया. सरप्रीत के शॉट को ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद ने बड़ी मुश्किल से बचाया.

ईरान ने तारेमी के जरिए वापसी की कोशिश की; पहले वॉटर ब्रेक से ठीक पहले उनके 20-यार्ड के शॉट ने गोलपोस्ट को हिट किया. ब्रेक से ईरान को फायदा हुआ; वे ज्यादा जोश के साथ मैदान पर लौटे और जल्द ही बराबरी का गोल कर दिया. रेजाईन ने डिफेंस लाइन को तोड़ा और अपने बूट के बाहरी हिस्से से क्रोकॉम्बे को छकाते हुए शांत भाव से गोल किया, जिससे स्कोर 1-1 हो गया.

दूसरे हाफ की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त बना ली, जब वुड ने जस्ट को पास दिया और जस्ट ने आगे बढ़ रहे बेइरानवंद के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर गोल किया.

हालांकि, ईरान ज्यादा देर तक पीछे नहीं रहा. पहले गोल करने वाले रेजाईन ने इस बार मोहम्मद मोहेब्बी को बेहतरीन क्रॉस दिया, जिन्होंने हेडर से जोरदार शॉट लगाकर पोस्ट के सहारे गेंद को नेट में पहुंचा दिया. आखिरी मिनटों में कोई भी टीम जीत का गोल नहीं कर सकी; स्टॉपेज टाइम में क्रिस वुड का हेडर सीधे गोलकीपर के हाथों में गया.

न्यूजीलैंड की पहली वर्ल्ड कप जीत की कोशिश अब 22 जून को मिस्र के खिलाफ होने वाले अगले ग्रुप ‘जी’ मैच में जारी रहेगी. वहीं, ईरान का मुकाबला बेल्जियम से होगा. लॉस एंजिल्स में हुआ यह रोमांचक मुकाबला दिन का चौथा ड्रॉ रहा; दिन की शुरुआत काबो वर्डे द्वारा स्पेन जैसी मजबूत टीम को रोकने के साथ हुई थी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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