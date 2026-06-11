FIFA World Cup: विवादित झंडे और नारेबाजी बर्दाश्त नहीं ! ईरान ने दी मैच रोकने की चेतावनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है. मैच से पहले ईरान ने बिना इजाजत वाले झंडे और टीम के खिलाफ नारेबाजी पर मैच रोकने की चेतावनी दी है. ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, खेल मंत्री अहमद दुन्यामाली ने चेतावनी दी है कि अगर फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों के दौरान स्टेडियम में आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं किए गए झंडे प्रदर्शित किए गए, या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो ईरानी टीम मैच रोक सकती है.

ईरान ‘ग्रुप-जी’ में है, इस टीम का पहला मुकाबला 15 जून को लॉस एंजिल्स में न्यूजीलैंड से होगा. 21 जून को उसी जगह पर ईरानी टीम बेल्जियम से भिड़ेगी, जबकि 26 जून को सिएटल में मिस्र के खिलाफ इस टीम का सामना होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source

फिर हम मैच रोक देंगे… ईरान ने दी चेतावनी

ईरानी मीडिया के अनुसार, दुन्यामाली ने मंगलवार को कहा, हमने फीफा को बता दिया है कि जहां ईरान वर्ल्ड कप में खेलेगा, अगर उन स्टेडियम में आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं किए गए झंडे लाए जाते हैं या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो टीम मैनेजर निश्चित रूप से मैच रोकने के लिए जिम्मेदार होगा. मंत्री ने आगे कहा कि ईरानी अधिकारियों को टीम के ग्रुप-स्टेज के आखिरी मैच को लेकर आश्वासन मिला है. उन्होंने कहा, हमें भरोसा दिलाया गया है कि मिस्र के खिलाफ मुकाबले के दौरान स्टेडियम में कोई भी गड़बड़ी वाली घटना नहीं होगी.

ये टिप्पणियां टूर्नामेंट में ईरान की भागीदारी पर बढ़ती छानबीन के बीच आई हैं. अप्रैल में, वैंकूवर में फीफा कांग्रेस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिन्होंने ईरान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग की. उनका तर्क था कि राष्ट्रीय टीम ईरानी लोगों के बजाय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रतिनिधित्व करती है. मिस्र के खिलाफ ईरान के मैच ने भी तब ध्यान खींचा जब दोनों देशों के फुटबॉल संघों ने कथित तौर पर फीफा से खेल के दौरान एलजीबीटीक्यू+ प्राइड से जुड़ी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया. स्थानीय आयोजकों ने इस मैच को सिएटल के प्राइड वीकेंड समारोह के लिए ‘प्राइड मैच’ के तौर पर तय किया है.

FIFA WC2026: ‘हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं..’, मिकेल मेरिनो ने सभी टीमों को दी वॉर्निंग

वर्ल्ड कप मैच से एक दिन पहले अमेरिका में ईरान की होगी एंट्री

मैदान के बाहर, ईरानी टीम को टूर्नामेंट से पहले कई संगठनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ईरान के फुटबॉल महासंघ ने बताया कि वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ही उनके टिकट आवंटन को रद्द कर दिया गया था। इससे वे समर्थक, जिन्होंने पहले ही यात्रा की योजना बना ली थी, मैच देखने का मौका नहीं पा सके. टीम अभी तिजुआना (मैक्सिको) में ट्रेनिंग कर रही है और जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण यात्रा संबंधी चुनौतियों का भी सामना कर रही है. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने पुष्टि की है कि ईरानी टीम को अपने प्रत्येक वर्ल्ड कप मैच से एक दिन पहले अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.