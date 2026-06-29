भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद भारतीय टीम के नवनियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर काफी निराश दिखे. उन्होंने हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया.
Published On Jun 29, 2026, 07:00 AM IST
Last UpdatedJun 29, 2026, 07:00 AM IST
हार के बाद किस पर नाराज हुए श्रेयस अय्यर (फोटो-आईएएनएस, टेक्स्ट AI)
बेलफास्ट: वर्ल्ड चैंपियन टीम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी. आयरलैंड ने भारत के खिलाफ कभी कोई मुकाबला नहीं जीता था. लेकिन टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उसने टीम का सूपड़ा साफ कर दिया. दो मैचों की सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी. रविवार को खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में भारत 1 रन से हारा. और इसी के साथ टीम इंडिया को लंबे वक्त के बाद किसी भी टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा.
बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली सीरीज थी. और उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई. रविवार, 28 जून को मिली हार के बाद अय्यर ने माना कि हालात के हिसाब से ढलने में उनकी टीम को आयरलैंड ने पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. अय्यर ने माना कि मेजबान टीम का खेलने का तरीका बहुत पेशेवर था और वे हालात को समझने और उसी के अनुसार खेलने में बहुत साफ थे.
रविवार को सिविल क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में भारत 153/9 का स्कोर ही बना सका. इसी के साथ मेजबान टीम ने 1 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.
निर्णायक मुकाबला गंवाने के बाद कप्तान अय्यर गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए. हालांकि बल्लेबाजों से वह निराश दिखे. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही. हम पिच के बर्ताव को समझने और सिंगल्स को डबल्स में बदलने के मामले में थोड़े पीछे रह गए. मुझे लगता है कि उस मामले में उन्होंने निश्चित रूप से हमें पीछे छोड़ दिया.’
उन्होंने कहा, ‘यह सीरीज बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनकी (आयरलैंड) तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कैसा खेल दिखाया. मुझे लगता है कि उन्होंने पेशेवरपन दिखाया और उन्हें पिच के बर्ताव के बारे में बहुत अच्छी समझ थी, साथ ही उनकी फील्डिंग भी शानदार थी. इसलिए उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई.’
भारत के लिए इस सीरीज में तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने डेब्यू पर प्रभावित किया. उन्होंने 22 रन देकर तीन विकेट लिए. इसके साथ ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने भी इस मुकाबले से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया. अय्यर ने कहा, ‘प्रिंस के पास आईपीएल का अच्छा अनुभव है और वह उसी लय को यहां भी लेकर आए हैं. जब गेंदबाजी की बात आती है तो उनके पास अपने विचार और योजनाएं होती हैं. वे निश्चित रूप से इससे सीखेंगे.’
आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद भारत अब 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगा. पहला मैच डरहम में आयोजित होगा, जिसके बाद टीम अपने बाकी मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड (4 जुलाई), नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज (7 जुलाई), ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम (9 जुलाई) और साउथेम्प्टन के रोज बाउल (11 जुलाई) में खेलेगी.
भारत को 14 टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद हार का सामना करना पड़ा था. साल 2020 के बाद भारत सिर्फ तीन ही टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारा है. भारतीय टीम को आखिरी बार किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार अगस्त 2023 में मिली थी. तब वेस्टइंडीज की टीम ने उसे पांच मैचों की सीरीज में 3-2 से हारा था. भारत को पहले दो मैचों में हार मिली थी. इसके बाद उसने लगातार दो मैच जीते थे. और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई थी. वेस्टइंडीज ने सीरीज का आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की थी.