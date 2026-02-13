This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
163 टी-20 इंटरनेशनल मैच, 3895 रन... T20 World Cup से बाहर हुआ धाकड़ बल्लेबाज
उन्होंने 391 टी-20 मैच में 9074 रन बनाए हैं, टी-20 में उन्होंने तीन शतक और 56 अर्धशतक लगाए हैं.
टी-20 विश्व कप 2026 के बीच आयरलैंड के लिए बुरी खबर आई है. आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के घुटने में लिगामेंट डैमेज हो गया है और वह ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.
बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड की 67 रन की हार के दौरान कैच लेते समय पॉल स्टर्लिंग के दाहिने घुटने में चोट लग गई थी और वह उसी मैच में बैटिंग के लिए क्रीज पर लौटते समय एक तेज़ सिंगल लेने की कोशिश में और गंभीर रुप से चोटिल हो गए.
सैम टॉपिंग को आयरलैंड टीम में मिली जगह
T20 वर्ल्ड कप इवेंट टेक्निकल कमेटी ने स्टर्लिंग के लिए एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें अनकैप्ड युवा खिलाड़ी सैम टॉपिंगआयरलैंड की 15-खिलाड़ियों की टीम में शामिल हो गए हैं. टॉपिंग बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन हैं, जिन्होंने पिछले साल अबू धाबी में अफगानिस्तान A के खिलाफ चार दिन के मैच में आयरलैंड A के लिए खेला था. आयरलैंड का अगला मैच शनिवार को कोलंबो में ओमान के खिलाफ होगा.
पॉल स्टर्लिंग का T20I में है शानदार रिकॉर्ड
पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड के लिए 163 टी-20 मैच खेले हैं. उन्होंने 163 टी-20 मैच में एक शतक और 24 अर्धशतक के साथ 3895 रन बनाए हैं. उन्होंने यह रन 134.36 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. पॉल स्टर्लिंग के नाम सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड है.
टी20 में भी पॉल स्टर्लिंग का शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने 391 मैच में 9074 रन बनाए हैं. टी-20 में उन्होंने तीन शतक और 56 अर्धशतक लगाए हैं. पॉल स्टर्लिंग दुनिया भर में आयोजित टी-20 लीग में हिस्सा लेते हैं.
आयरलैंड का अगला मैच शनिवार को कोलंबो में ओमान के खिलाफ होगा. श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद टीम के लिए सुपर-8 का सफर मुश्किल हो गया है.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/