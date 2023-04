SL vs IRE: आयरलैंड का श्रीलंका में धमाका, कैम्पर और स्टर्लिंग के शतक से रचा इतिहास

गॉल। पॉल स्टर्लिंग (103) और कर्टिस कैंफर (111) की पहली शतकीय पारियों से आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मंगलवार को अपनी पहली पारी में रिकॉर्ड 492 रन बनाये. खराब रोशनी और बारिश के कारण दिन का खेल लगभग आधे घंटे पहले खत्म हुआ. श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 81 रन बनाकर मजबूत शुरूआत की. स्टंप्स के समय निशान मधुशंका 41 और कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

बल्लेबाजी के लिए माकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए आयरलैंड के बल्लेबाजों को श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ कोई खास परेशानी नहीं हुई. टेस्ट क्रिकेट की पारी में यह टीम का सर्वोच्च स्कोर है. आयरलैंड ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ डबलिन में 2018 में दूसरी पारी में 339 रन बनाये थे.

स्टर्लिंग और कैंफर को विकेटकीपर लोर्कन टकर का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 106 गेंद की पारी में 80 रन का योगदान दिया. आयरलैंड ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 319 रन से की. कैंफर और टकर ने पांचवें विकेट के लिए 99 रन जोड़े. इस साझेदारी को विश्वा फर्नांडो ने तोड़ा.

End of the innings.

Incredible from the team, we finish on 492 all-out.

Time for a bowl.

