ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिये आयरलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया है. आयरलैंड की 15 सदस्यीय टीम की कमान एंड्रयू बालबर्नी के पास होगी, जबकि इस टीम में पॉल स्ट्रीलिंग, सिमी सिंह, मार्क अडार जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, फियोन हैंड, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, कॉनर ओल्फर्ट, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर और क्रेग यंग.

Ireland’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2022 is out ☘️

Details ?https://t.co/CI2pWn5sbq

