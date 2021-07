Ireland vs South Africa, 2nd ODI: कप्तान एंडी बलबर्नी (102) के शानदार शतक और हैरी टैक्टर (79) की बेहतरीन अर्धशतक पारी के दम पर आयरलैंड ने यहां द विलेज में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 43 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसा वनडे इतिहास में पहली बार हुआ, जब आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका मात दी.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बलबर्नी के 117 गेंदों पर 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 तथा हैरी के 68 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों के सहारे 79 रनों के दम पर 50 ओवर में पांच विकेट पर 290 रन बनाए.

Historic win for Ireland – their first ever against South Africa in ODIs.

SA have already lost 15 Super League points this series that could prove massive in the end. They are scheduled to play England in home and tour India, Australia & Sri Lanka. Tough times ahead.#IREvSA

— Deepu Narayanan (@deeputalks) July 13, 2021