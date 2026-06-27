VIDEO: टीम इंडिया को मिली हार, आयरलैंड की महिला खिलाड़ियों ने मनाया जीत का जश्न

आयरलैंड ने टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 34 रन से हरा दिया. आयरलैंड की यह जीत ऐतिहासिक है, यह पहला मौका है, जब आयरलैंड ने किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम को हराया है. आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. अभिषेक शर्मा (50) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. आयरलैंड की मेंस टीम की इस जीत के बाद आयरलैंड की महिला टीम के खिलाड़ियों ने भी इसे जमकर सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आयरलैंड की महिला टीम इस समय इंग्लैंड में महिला टी-20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है. आयरलैंड की महिला टीम ने शुरुआती चार मुकाबले गंवाए हैं और वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. भारत और आयरलैंड मेंस टीमों के बीच हुए मुकाबले को देखने के लिए पूरी टीम एक जगह एकत्रित थी, आखिरी बल्लेबाज के रुप में जैसे ही अर्शदीप सिंह आउट हुए, आयरलैंड वीमेंस टीम ने जोश के साथ इसे सेलिब्रेट किया. क्रिकेट आयरलैंड के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से इसका वीडियो जारी किया गया है.

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भारत को 34 रन से मिली हार

आयरलैंड ने आक्रामक बल्लेबाजी के बाद डेब्यू कर रहे मैट हॉलार्ड (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी के दम पर दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही दो मैचों की सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हें गेराथ डेलानी (32 गेंदों में 49 रन) का अच्छा साथ मिला.

आयरलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 182 रन बनाए. जवाब में भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और भारत की पूरी टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (20 बॉल में 50 रन) ने विस्फोटक पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला.