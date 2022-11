पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। पाकिस्तान ने 9 नवंबर को सिडनी में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की।

पाकिस्तान को पहले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद उस पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था लेकिन नीदरलैंड के हाथों साउथ अफ्रीका की हार ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। सेमीफाइनल में जीत के बाद पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई है जिससे फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई हैं और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी वो आज फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है।

एक तरफ जहां कई पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं, कुछ फैंस ऐसे भी है जो भारतीय टीम को निशाने बनाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे ही फैंस को भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने लताड़ लगाई है। इरफान पठान ने ट्विटर पर लिखा, “पड़ोसियों जीत आती-जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं।”

इरफान का ये ट्वीट पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान नजीर को पसंद नहीं आया और उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, “इस तरह के ट्वीट देखने के बाद दुख हुआ।” इसके बाद इरफान ट्रोल होने लगे और उन्होंने अपनी सफाई में लिखा, “और यह खिलाड़ियों के लिए नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता।”

Sad to see such tweet. https://t.co/JYgQOToGA8

And this is not for the player. NEVER.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 9, 2022