पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) इंटरनेट ट्रोल्स के नए शिकार बने हैं। पठान के ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर ने उनकी तुलना हफीज सईद से की, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की।

दरअसल पठान ने हाल ही में पूर्व भारतीय कोच ग्रैग चैपल को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने करियर को खराब करने का दोष पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पर नहीं डाल रहे हैं।

पठान ने अपने इस बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया था, जिसके जवाब में एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “इरफान अगला हाफिज सईद बनने की अपनी ख्वाहिश के छुपा नहीं रहे हैं, ये दयनीय है।”

This is the mentality of certain ppl. Where have we reached ? #shame #disgusted pic.twitter.com/nlLh9vTwS6

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 2, 2020