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IPL में कैसे बनती है किसी खिलाड़ी की पहचान, इरफान पठान ने बताया सीक्रेट

इरफान पठान ने कहा है कि IPL में एक ही टीम के लिए खेलने से विरासत बनती है. उन्होंने कहा

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 07, 2026, 02:19 PM IST

Published On Aug 07, 2026, 02:19 PM IST

Last UpdatedAug 07, 2026, 02:19 PM IST

irfan pathan on ipl

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नई दिल्ली: भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इरफान पठान का मानना ​​है कि एक क्रिकेटर तभी अपनी एक मजबूत पहचान या विरासत बना सकता है जब वह एक ही आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि रिटेंशन के नियमों और नीलामी की प्रक्रियाओं के कारण खिलाड़ियों का अपनी टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने पर कोई जोर नहीं होता है.

पठान का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब मुंबई इंडियंस (एमआई) में हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. पठान ने जियोहॉटस्टार की सीरीज ‘चीकी सिंगल्स’ में कहा, ‘अगर आप एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपको एक ही फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने का मौका मिले. हालांकि, अक्सर ऐसा नहीं होता. मेरी पहली टीम पंजाब थी और मैंने वहां तीन साल तक खेला.’

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, ‘चौथे साल में पंजाब मुझे टीम में बनाए रखना चाहती थी, लेकिन रिटेंशन के नियमों और ऐसी ही दूसरी वजहों से वे किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर पाए. किसी को भी रिटेन नहीं किया गया. इसी वजह से कभी-कभी ये चीजें खिलाड़ियों के हाथ में भी नहीं होतीं. फ्रेंचाइजी भी यही चाहती है.’

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे रिटेंशन की पाबंदियों के कारण टीमों को अक्सर उन खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें उन्होंने खुद तैयार किया होता है. उन्होंने उदाहरण के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से शुभमन गिल के जाने का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘केकेआर का ही उदाहरण लें. मुझे यकीन है कि जो खिलाड़ी टीम छोड़कर गए, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या वे जाना चाहते थे, तो वे नहीं ही कहेंगे. शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को तो वे जरूर अपने साथ बनाए रखना चाहते थे.

‘उन्होंने ही गिल को तैयार किया था और सबसे पहले चुना था. हालांकि, कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाते. अगर आपको एक ही फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने का मौका मिले, तो कुछ चीजों से समझौता करके भी अपनी पहचान बनाएं और उस टीम के साथ जुड़े रहें.’

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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