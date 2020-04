भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) और उनके बड़े भाई यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने हाल में कोविड-19 (Covid-19) महामारी का सामना करने के लिए मानवीय आधार पर 4000 मास्क दान किए थे. बाहर निकले के बजाए लोगों से अपने घरों में रहने और घर पर नमाज पढ़ने की अपील कर चुके अब इस बाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने फैंस से एक विशेष आग्रह किया है.

इरफान का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में लोग गरीबों और विधवाओं की मदद कर अपनी ऋण अदा कर सकते हैं. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत में इस समय लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इरफान ने लॉकडाउन में लोगों से जरूरतमंदों की सहायता करने का आग्रह किया है. बकौल पठान, ‘ये राशि उनके लिए बड़ी है.’ इस्लाम धर्म में रमजान माह को पवित्र माना जाता है और इसका काफी महत्त्व भी है. इस दौरान पूरे एक महीने तक मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं.

What do u think abt this guys?? Obviously if the lockdown is lifted. If not thn speak on the phone to inquire abt this? #Ramadan2020 pic.twitter.com/bbAbelHqu1

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 17, 2020