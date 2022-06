लंदन: इंग्लैंड के पूर्व सफेद गेंद के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के संन्यास लेने के बाद पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने विश्व कप विजेता कप्तान को शानदार करियर के लिए बधाई दी। मोर्गन ने मंगलवार को अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहते हुए कहा, ‘विचार करने के बाद, मैं तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी संन्यास की घोषणा कर रहा हूं।’

मोर्गन ने साल 2006 में आयरलैंड के लिए डेब्यू किया। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज लिमिटेड ओवर फॉर्मेंट में इंग्लैंड के सबसे कामयाब बल्लेबाजों में गिना जाता है।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘एक शानदार करियर के लिए मोर्गन को बधाई। आपने क्रिकेट प्रशंसकों को कई पलों को संजोने के लिए दिया। आपको शुभकामनाएं। आपकी दूसरी पारी भी पहली की तरह सफल हो।’

Congratulations on a wonderful career, @Eoin16. You gave cricket fans several moments to cherish. Best wishes to you. May your 2nd innings be as successful as the first. pic.twitter.com/zLSvaluZQr

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 28, 2022