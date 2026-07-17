Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

गैरी सोबर्स के निधन पर शोक में डूबा क्रिकेट जगत, गांगुली- शास्त्री सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी श्रद्धांजलि

गैरी सोबर्स ने 1965 से 1972 के बीच 39 टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की कप्तानी की. उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और इसके एक वर्ष बाद किंग्सटन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 10:41 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 10:41 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 10:41 PM IST

Garry Sobers death

Garry Sobers death

क्रिकेट जगत ने शुक्रवार को सर गारफील्ड सोबर्स के निधन के साथ अपने सबसे प्रतिष्ठित और महानतम सितारों में से एक को खो दिया. वेस्टइंडीज के इस बेजोड़ दिग्गज की अद्वितीय ऑलराउंड क्षमता, शानदार कौशल और खेल पर असाधारण प्रभाव ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में स्थान दिलाया. वह 89 वर्ष के थे और उनके निधन के साथ ऐसी विरासत का अंत हुआ जो कई पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी.

खेल के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक सोबर्स ने मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के बीच 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए जिसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल थे. उनके निधन पर क्रिकेट वेस्टइंडीज, आईसीसी बीसीसीआई सहित दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स ने शोक जताया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सर गारफील्ड सोबर्स हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे: क्रिकेट वेस्टइंडीज

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एक महान पारी का अंत हो गया. सर गारफील्ड सोबर्स अब और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे.

‘हाल आफ फेमर’ को विदाई: आईसीसी

आईसीसी ने लिखा, महानतम क्रिकेटरों में से एक , सर गारफील्ड सोबर्स का निधन. उनके परिवार, दोस्तों और वेस्टइंडीज क्रिकेट के प्रति हमारी संवेदना, आईसीसी ‘हाल आफ फेमर’ को विदाई.

क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में से एक थे सोबर्स: बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा कि सोबर्स ऐसी ‘अमर विरासत’ छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. बीसीसीआई ने लिखा, बीसीसीआई सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त करता है, वह खेल के सच्चे प्रतीक और क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में से एक थे. बीसीसीआई ने कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियां, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनका स्थायी प्रभाव और वैश्विक खेल में उनका अतुलनीय योगदान ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

नॉटिंघमशर ने भी जताया शोक

नॉटिंघमशर ने अपने बयान में कहा, ‘‘नॉटिंघमशर को सर गारफील्ड सोबर्स के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. क्लब ने कहा, काउंटी चैंपियनशिप में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने के नियमों में ढील दिए जाने के कुछ समय बाद ही ट्रेंट ब्रिज पहुंचे सोबर्स को तुरंत कप्तान बना दिया गया और उन्होंने इंग्लिश घरेलू क्रिकेट के अपने पहले ही सत्र में नॉटिंघमशर को 15वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया. क्लब ने कहा, वह सत्र तब खत्म हुआ जब सोबर्स प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ही ओवर की छह गेंदों पर लगातार छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, उन्होंने स्वानसी में ग्लेमोर्गन के खिलाफ यह कारनामा किया था.

क्रिकेट जगत की अपूरणीय क्षति: सौरव गांगुली

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, क्रिकेट जगत की अपूरणीय क्षति, उस पीढी में उनका कौशल देखकर कई क्रिकेटर अपनी प्रतिभा का आकलन करते थे, नायाब खिलाड़ियों में से एक, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.

मेरे जीवन के सबसे महान क्रिकेटर: रवि शास्त्री

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने लिखा, मेरे जीवन के सबसे महान क्रिकेटर, बस उस दौर और योगदान को देख रहा हूं जिसका कोई सानी नहीं है, मेरे हीरो, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे सर गैरी.

क्रिकेट जगत के लिये यह दुखद दिन: दिलीप वेंगसरकर

पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिलीप वेंगसरकर ने लिखा, मैने उन्हें कभी खेलते नहीं देखा लेकिन उनके बारे में कई कहानियां सुनी हैं, उनकी बल्लेबाजी की क्लिप्स देखी हैं और 1971 में उनकी बल्लेबाजी पर रिकॉर्ड की गई फिल्म देखी है, उनके टेस्ट रिकॉर्ड अद्भुत हैं, महानतम हरफनमौला, क्रिकेट जगत के लिये यह दुखद दिन है.

क्रिकेट जगत ने अपने नायाब नगीनों में से एक को खो दिया: हरभजन

हरभजन सिंह ने कहा, क्रिकेट जगत ने अपने नायाब नगीनों में से एक को खो दिया, सर गैरी सोबर्स एक लीजैंड से कहीं अधिक थे, वह महानता की परिभाषा थे जिन्होंने असाधारण कौशल और विनम्रता से कई पीढियों को प्रभावित किया, आप दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे, आपको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.

हर पीढ़ी के महानायक: वैभव सूर्यवंशी

भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने कहा, कभी सर गैरी सोबर्स को खेलते नहीं देखा लेकिन उनकी महानता के किस्से अपने पिता से सुनकर बड़ा हुआ हूं, हर पीढ़ी के महानायक, ओम शांति.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
ENG vs IND: सोबर्स और कैलिस जैसे महान आलउंडर की लिस्ट में जुड़ा स्टोक्स का नाम, हासिल की यह बड़ी उपलब्धि

ENG vs IND: सोबर्स और कैलिस जैसे महान आलउंडर की लिस्ट में जुड़ा स्टोक्स का नाम, हासिल की यह बड़ी उपलब्धि
कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वाले प्लेयर्स, कमिंस ने किया कमाल

कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वाले प्लेयर्स, कमिंस ने किया कमाल
टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे 'कंजूस' बॉलर्स, टॉप-7 में जायडेन सील्स की एंट्री

टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे 'कंजूस' बॉलर्स, टॉप-7 में जायडेन सील्स की एंट्री

Latest News

garry-sobers-3

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
lpl-2026

LPL 2026: टीम इंडिया को दिलाया था अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब, अब हुई गिरफ्तारी, जानें वजह

rohit-sharma-gautam-gambhir-2

गौतम गंभीर से टकराव या खराब फॉर्म ! क्यों अलग- थलग हुए रोहित शर्मा ?
mohammad-nawaz-8

टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

rohit-sharma-437

अगर लॉर्ड्स ODI रोहित का आखिरी मैच है, तो वह यादगार पारी खेलकर विदाई लेंगे: पार्थिव
rohit-sharma-436

रोहित शर्मा नहीं होंगे रिटायर ! हिटमैन को लेकर अब किया जा रहा यह दावा

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार