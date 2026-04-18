क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गई है? गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार, 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुए मैच में पांच विकेट से उसे हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए यह सीजन बहुत ही खराब रहा है. टीम छह में से पांच मैच हार चुकी है. और जीती एक भी नहीं. अंक तालिका पर जो एक पॉइंट दिख रहा है वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने की वजह से उसे मिला है. तो, क्या केकेआर के लिए अब प्लेऑफ की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई हैं. चलिए देखते हैं.

कोलकाता छह में से पांच मैच हार चुकी है. और उसका नेट रनरेट भी -1.149 का है. अब भले ही उसके लिए प्लेऑफ मुश्किल हो लेकिन असंभव अभी नहीं है. तीन बार की चैंपियन टीम अब भी अंतिम चार में जगह बना सकती है. उसके आठ मैच बाकी हैं. अगर टीम अपने सभी मैच जीत जाती है तो उसके कुल 17 अंक हो जाएंगे. और यह उसे पक्का प्लेऑफ में पहुंचा देंगे. और अगर वह एक मैच हार भी जाती है तो 15 अंकों के साथ भी वह प्लेऑफ में पहुंच सकती है.

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और अगर दो मैच हार गई तो

अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दो मैच हार जाती है, तो उसे मुश्किलों को सामना करना होगा. ऐसे में उसके कुल 13 ही अंक हो जाएंगे. और यहां उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. और फिर बाजी उसके हाथ में नहीं रहेगी.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

क्रम टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट 1 पंजाब किंग्स 5 4 0 0 1 9 1.067 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 4 1 0 0 8 1.503 3 राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 0 0 8 0.889 4 गुजरात टाइटन्स 5 3 2 0 0 6 0.018 5 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 0 0 4 0.576 6 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 0 0 4 0.322 7 लखनऊ सुपर जायंट्स 5 2 3 0 0 4 -0.804 8 चेन्नई सुपर किंग्स 5 2 3 0 0 4 -0.846 9 मुंबई इंडियंस 5 1 4 0 0 2 -1.076 10 कोलकाता नाइट राइडर्स 6 0 5 0 1 1 -1.149

क्या रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो केकेआर से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही. पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 57 रन जोड़े. सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद सुनील नरेन का शिकार बने. इसके बाद जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 38 रन जोड़े. बटलर 15 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए.

शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी

कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. गिल ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 86 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में गिल ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. वॉशिंगटन सुंदर 13 रन ही बना सके. ग्लेन फिलिप्स 16 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए. शाहरुख खान 3 और राहुल तेवतिया 7 रन बनाकर नाबाद रहे. केकेआर की ओर से गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि वैभव अरोड़ा और रमनदीप सिंह ने एक-एक विकेट लिया.

केकेआर ने बनाए 180 रन

इससे पहले, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की पूरी टीम 180 रन बनाकर सिमटी. टीम की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. इसके बाद अंगकृष रघुवंशी भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए. टिम सीफर्ट भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 14 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद कगिसो रबाडा की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच देकर पवेलियन लौटे.

हालांकि, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन में अपना पहला अर्धशतक लगाया. ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ग्रीन ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए. हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. रोवमैन पॉवेल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए.