IND vs SA: क्या रोहित की लापरवाह कप्तानी है हार की वजह ? सोशल मडिया पर लोगों ने दी यह प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली : टी20 विश्व कप 2022 में सुपर 12 चरण के 30वें मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई, इस मैच में भारत को शिकस्त देकर प्रोटियाज ने 5 विकेट से मुकाबला जीता.

पर्थ के मैदान पर खेले गए इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

ओपनिंग बल्लेबाजी की कमान संभालने में केएल राहुल और कप्तान रोहित में आज असफल रहे और धीरे-धारे एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाजी प्रोटियाज गेंदबाजों के आगे ढेर हो गए. साउथ अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी करते हुए लुंगी एनगिडी ने 29 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए और साथ ही मैन आफ द मैच का खिताब भी अपना नाम किया.

बहरहाल, अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की लापरवाही को लेकर लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फुट रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं यहां नीचे देखें…

Sorry but blame this game on Rohit Sharma’s captaincy: – poor bowling rotation -sending Ashwin ahead of Shami and Bhuvi in 18th over. – why play Hooda in this pitch? didn’t bowl too – why why why KL Rahul is still in the XI???????? — Unnati Madan (@unnati_madan) October 30, 2022

Sorry but blame this game on Rohit Sharma’s captaincy: – poor bowling rotation -sending Ashwin ahead of Shami and Bhuvi in 18th over. – why play Hooda in this pitch? didn’t bowl too – why why why KL Rahul is still in the XI???????? — Unnati Madan (@unnati_madan) October 30, 2022