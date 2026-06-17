Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

14 चौके, 07 छक्के... ईशान किशन का तूफानी शतक, खास लिस्ट में एंट्री

ईशान किशन का यह वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक है. उन्होंने इस मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 17, 2026, 07:30 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 07:30 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 07:30 PM IST

Ishan Kishan

Ishan Kishan

Ishan Kishan Century: भारत और अफगानिस्तान की टीम बुधवार को दूसरे वनडे मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी शतक लगाया. ईशान किशन ने सिर्फ 71 बॉल में सेंचुरी पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने खास लिस्ट में एंट्री ली है.

ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 79 बॉल में 125 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 14 चौके और सात छक्के शामिल थे. ईशान किशन का यह वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक है. उन्होंने इस मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए. इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया. ईशान किशन ने साल 2022 में चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

ODI में अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा तीसरा सबसे तेज शतक

ईशान किशन ने 71 बॉल में शतक लगाया, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में तीसरा सबसे तेज शतक है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन के नाम है. इयोन मॉर्गन ने साल 2019 में 57 बॉल में सेंचुरी बनाई थी. रोहित शर्मा (63 बॉल) का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.

वनडे में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ सबसे तेज़ शतक (गेंदों के आधार पर):

57 – इयोन मोर्गन (इंग्लैंड), मैनचेस्टर, 2019

63 – रोहित शर्मा (भारत), दिल्ली, 2023

71 – ईशान किशन (भारत), लखनऊ, 2026

76 – ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया), मुंबई (वानखेड़े), 2023

77 – शुभमन गिल (भारत), लखनऊ, 2026

ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन

ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए. उन्होंने 26 इनिंग में यह कारनामा किया है. भारत के लिए शुभमन गिल (19 इनिंग) के नाम वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है.

भारत ने बनाए 402 रन

कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन की शानदार पारी खेली जबकि इशान किशन ने वनडे शतक के तीन साल के इंतजार को खत्म करते हुए 125 रन बनाए, जिससे भारतीय टीम 402 रन (49.5 ओवर) पर ऑल आउट हो गई. गिल और किशन ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 141 गेंद में 224 रन की तूफानी साझेदारी करके भारत के मजबूत स्कोर की नींव रखी. गिल ने 110 गेंद की अपनी पारी में 22 चौके और दो छक्के मारे जबकि किशन ने 79 गेंद का सामना करते हुए 14 चौके और सात छक्के जड़े.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

लखनऊ में शुभमन गिल का धमाका, शतकीय पारी से ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

लखनऊ में शुभमन गिल का धमाका, शतकीय पारी से ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय, रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय, रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड
प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
IND VS AFG Live Score: इब्राहिम जादरान आउट, अफगानिस्तान का दूसरा विकेट गिरा

IND VS AFG Live Score: इब्राहिम जादरान आउट, अफगानिस्तान का दूसरा विकेट गिरा

Latest News

aus-vs-ban

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया, टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त
shubman-gill-records-3

लखनऊ में शुभमन गिल का धमाका, शतकीय पारी से ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

rohit-sharma2

Rohit Sharma इस मामले में Rahul Dravid से निकले आगे, विराट का रिकॉर्ड भी खतरे में
rohit-sharma-430

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह
most-international-match-for-india

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय, रोहित शर्मा ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड
vaibhav-sooryavanshi-41

वैभव सूर्यवंशी या श्रीलंकाई खिलाड़ी, पूरे मामले में आखिर किसकी है गलती

Editor's Pick

Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह
Prince Yadav Debut India and Afghanistan Playing 11 in 2nd ODI at Lucknow

प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
I Wish I Could have been part of 2003 World Cup India Pakistan Match Says Virat Kohli

इतिहास के किस मुकाबले का हिस्सा होना चाहते हैं कोहली, बताई दिल की बात
Vaibhav Sooryavanshi May face punishment after after fight with Srilanka players

श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ने के बाद मुश्किल में वैभव सूर्यवंशी, क्या कहता है आईसीसी का नियम ?
Manav Suthar all round Show on County Debut in England

काउंटी डेब्यू पर भी छाए मानव सुथार, गेंद और बल्ले से किया कमाल, टीम को हार से बचाया
Smriti Mandhana and Temba Bavuma feature in TIME magazine’s power list

रोनाल्डो-मेसी के क्लब में शामिल हुईं स्मृति मंधाना, टेम्बा बावुमा ने भी लिस्ट में बनाई जगह