14 चौके, 07 छक्के... ईशान किशन का तूफानी शतक, खास लिस्ट में एंट्री

ईशान किशन का यह वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक है. उन्होंने इस मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए.
Published On Jun 17, 2026, 07:30 PM IST
Last UpdatedJun 17, 2026, 07:30 PM IST
Ishan Kishan
Ishan Kishan Century: भारत और अफगानिस्तान की टीम बुधवार को दूसरे वनडे मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी शतक लगाया. ईशान किशन ने सिर्फ 71 बॉल में सेंचुरी पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने खास लिस्ट में एंट्री ली है.
ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 79 बॉल में 125 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 14 चौके और सात छक्के शामिल थे. ईशान किशन का यह वनडे क्रिकेट में दूसरा शतक है. उन्होंने इस मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए. इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया. ईशान किशन ने साल 2022 में चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी.
ईशान किशन ने 71 बॉल में शतक लगाया, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में तीसरा सबसे तेज शतक है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन के नाम है. इयोन मॉर्गन ने साल 2019 में 57 बॉल में सेंचुरी बनाई थी. रोहित शर्मा (63 बॉल) का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
57 – इयोन मोर्गन (इंग्लैंड), मैनचेस्टर, 2019
63 – रोहित शर्मा (भारत), दिल्ली, 2023
71 – ईशान किशन (भारत), लखनऊ, 2026
76 – ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया), मुंबई (वानखेड़े), 2023
77 – शुभमन गिल (भारत), लखनऊ, 2026
ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में एक हजार रन भी पूरे कर लिए. उन्होंने 26 इनिंग में यह कारनामा किया है. भारत के लिए शुभमन गिल (19 इनिंग) के नाम वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है.
कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन की शानदार पारी खेली जबकि इशान किशन ने वनडे शतक के तीन साल के इंतजार को खत्म करते हुए 125 रन बनाए, जिससे भारतीय टीम 402 रन (49.5 ओवर) पर ऑल आउट हो गई. गिल और किशन ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 141 गेंद में 224 रन की तूफानी साझेदारी करके भारत के मजबूत स्कोर की नींव रखी. गिल ने 110 गेंद की अपनी पारी में 22 चौके और दो छक्के मारे जबकि किशन ने 79 गेंद का सामना करते हुए 14 चौके और सात छक्के जड़े.