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SRH VS RR: शतक से चूके ईशान किशन, मगर धमाकेदार पारी से खास लिस्ट में ली एंट्री

ईशान किशन ने 44 बॉल में 91 रन की पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने आठ चौके और छह छक्के लगाए.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 13, 2026 9:32 PM IST

Ishan Kishan
Ishan Kishan

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में धमाकेदार पारी खेली. ईशान किशन के पास इस मैच में शतक बनाने का मौका था, मगर वह इससे चूक गए. हालांकि इस पारी से उन्होंने खास लिस्ट में जगह बनाई है.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा (00) और ट्रैविस हेड (18) जल्दी आउट हो गए थे, ऐसे में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान ईशान किशन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे बखूबी संभाला. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने 30 बॉल में अर्धशतक लगाया और अर्धशतक जड़ने के बाद और तेजी से रन बनाए.

शतक से चूके ईशान किशन

ईशान किशन तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर 91 रन के स्कोर पर वह संदीप शर्मा की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 44 बॉल में 91 रन की पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाए. संदीप शर्मा ने 10 इनिंग में चौथी बार ईशान किशन को अपना शिकार बनाया है.

वॉर्नर- बेयरस्टो के क्लब में शामिल हुए ईशान किशन

ईशान किशन आईपीएल में 90 के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद के तीसरे बल्लेबाज हैं. डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो भी नर्वस नाइंटीज का शिकार हो चुके हैं.

IPL में 90 के स्कोर पर आउट होने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज़

90 – डेविड वॉर्नर बनाम CSK, रांची, 2014

91 – डेविड वॉर्नर बनाम KKR, विशाखापत्तनम, 2015

92 – डेविड वॉर्नर बनाम RCB, हैदराबाद, 2016

97 – जॉनी बेयरस्टो बनाम PBKS, दुबई, 2020

91 – ईशान किशन बनाम RR, हैदराबाद, 2026

राहुल- सचिन से आगे निकले ईशान

ईशान किशन नबतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने केएल राहुल और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा

IPL में RR के खिलाफ कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

97* (50) – दिनेश कार्तिक (KKR), कोलकाता, 2019

91 (44) – ईशान किशन (SRH), हैदराबाद, 2026, आज रात*

91 (50) – KL राहुल (PBKS), मुंबई (वानखेड़े), 2021

89* (59) – सचिन तेंदुलकर (MI), जयपुर, 2010

सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 216 रन

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 216 रन बनाए. ईशान किशन ने 44 बॉल में 91 रन की पारी खेली. वहीं हेनरिक क्लासेन ने 26 बॉल में 40 रन, नितीश रेड्डी ने 13 बॉल में 28 रन और सलिल अरोड़ा ने 13 बॉल में नाबाद 24 रन बनाए. अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके. वहीं ट्रैविस हेड ने 18 रन का योगदान दिया.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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