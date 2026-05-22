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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत, हारकर भी टॉप पर रही आरसीबी

अभिषेक शर्मा (56 रन), ईशान किशन (79 रन) और हेनरिक क्लासेन (51 रन) के अर्धशतक की मदद से SRH ने आरसीबी को अपने आखिरी लीग मैच में 55 रन से हरा दिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 22, 2026, 11:53 PM IST

Published On May 22, 2026, 11:53 PM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 11:53 PM IST

SRH Win

SRH Win

सनराइजर्स हैदराबाद ने शुकवार को आईपीएल 2026 के मैच में 55 रन से जीत हासिल की लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से नहीं रोक सकी. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा (56 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी, ईशान किशन (79 रन) के बेखौफ अंदाज और हेनरिक क्लासेन (51 रन) की ताकतवर हिटिंग की बदौलत चार विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही. आरसीबी को शीर्ष दो में रहने के लिए 166 रन का स्कोर बनाना था और 178 रन से ज्यादा रन का स्कोर बनाने से उसका शीर्ष स्थान तय था. कप्तान रजत पाटीदार (56 रन) और कृणाल पंड्या (नाबाद 41) के बीच चौथे विकेट के लिए 58 गेंद में 84 रन की भागीदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 200 रन बनाकर हारने के बावजूद पहला स्थान सुनिश्चित किया.

आरसीबी (प्लस 0.783), गुजरात टाइटन्स (प्लस 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (प्लस 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं.

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अब पहले क्वालीफायर में आरसीबी का सामना 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स से होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर में खेलेगी.

साकिब हुसैन का शिकार बने विराट कोहली

आरसीबी ने पावरप्ले में तू्फानी शुरूआत की और जैकब बेथेल की अनुपस्थिति में इस सत्र में पहली बार पारी का आगाज करने उतरे वेंकटेश अय्यर (19 गेंद में 44 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत चार ओवर में 57 रन बना लिए थे. पांचवें ओवर में ईशान मलिंगा (33 रन देकर दो विकेट) ने वेंकटेश की पारी समाप्त की जिनका कैच अभिषेक शर्मा ने लिया जबकि विराट कोहली (15 रन) छठे ओवर में साकिब हुसैन की गेंद पर कवर पर आर स्मरण के हाथों लपके गए. आरसीबी ने छह ओवर में दो विकेट गंवाकर 75 रन बना लिए थे।

देवदत्त पडिक्कल (21 रन) भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और मलिंगा की गेंद पर डीप मिडविकेट पर अभिषेक के हाथों लपके गए. दस ओवर बाद आरसीबी का स्कोर तीन विकेट पर 100 रन था.

पाटीदार और क्रुणाल पांड्या की दमदार पारी

पाटीदार और क्रुणाल पांड्या ने टीम को 16.4 ओवर में 166 रन तक पहुंचाकर शीर्ष दो में रहना सुनिश्चित किया। अगले ओवर में पाटीदार ने एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया. पाटीदार को ट्रेविस हेड (एक ओवर में सात रन देकर एक विकेट) ने आउट किया। जिसके बाद क्रुणाल और टिम डेविड (नाबाद 15 रन) ने टीम को 200 रन तक पहुंचाया.

अभिषेक- ईशान ने दिलाई SRH को धमाकेदार शुरुआत

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घरेलू मैदान पर हर हाल में आक्रामक बल्लेबाजी करने की अपनी रणनीति को बरकरार रखा। अभिषेक (22 गेंद) ने जहां एक बार फिर 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा तो वहीं उप-कप्तान किशन ने सटीक टाइमिंग और चतुर बल्लेबाजी से गैप ढूंढकर महज 44 गेंद में तूफानी पारी खेली।

तीसरे नंबर से नीचे बल्लेबाजी करने वाले सभी टीमों के बल्लेबाजों में सबसे निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी क्लासेन (24 गेंद) ने जोश हेजलवुड जैसे विश्व-स्तरीय गेंदबाज की गेंदों को मनमुताबिक खेला। उन्होंने हेजलवुड के तीसरे ओवर (पारी का 13वां ओवर था) में 27 रन बटोरे जिससे टीम ने सुनिश्चित कर लिया कि बल्लेबाजी के लिए एकदम सपाट पिच पर वे 250 रनों के आंकड़ा पार कर लेंगे.

किशन- क्लासेन के बीच शतकीय साझेदारी

किशन और क्लासेन ने तीसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 113 रन की साझेदारी निभाई. एक तरफ जहां किशन ने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी की और वैसी ही निरंतरता दिखाई जिसकी उम्मीद उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से की जाती है, वहीं क्लासेन की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे. क्लासेन अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं.

आरसीबी के गेंदबाजों ने किशन के पैड्स पर गेंदें डालकर गलती की जिससे उन्हें मनमुताबिक हाथ खोलने का मौका मिल गया। वहीं क्लासेन को न तो सीधी गेंदों से कोई परेशानी हुई और न ही उनके लिए फेंकी गई वाइड गेंदों से. उन्होंने जिस तरह हेजलवुड की गेंदों को धुना, वह रजत पाटीदार की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए काफी था। नीतिश रेड्डी ने 12 गेंद में नाबाद 29 रन बनाकर पारी को शानदार अंदाज में खत्म किया. सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कुल 20 चौके और 16 छक्के जड़े.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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