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IND vs ZIM: ईशान किशन ने कहा, 'टीम के लिए रन बनाकर बहुत खुशी होती है'

Ishan Kishan ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 81 रन की पारी खेली. और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस मैच में भारत की जीत के नायक रहे किशन ने मैच के बाद कहा कि वह इस पारी को खेलकर बहुत खुश हूं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 25, 2026, 09:24 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 09:24 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 09:24 PM IST

हरारे: भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. भारतीय टीम ने 90 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया की इस जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की विस्फोटक 81 रन की पारी का अहम योगदान रहा. किशन को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने के बाद ईशान किशन ने कहा, ‘जब आप अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं और बड़ा टोटल बनाने और जीतने में मदद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. मैं टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं. मुझे लगता है कि हमने आज बहुत अच्छा किया.’

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किशन ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये ऐसा विकेट था, जहां जाकर आप 200 से ज्यादा रन बना सकते हैं. हमें लगा कि 180 के आसपास का कोई भी स्कोर अच्छा टोटल होगा. इसके लिए साझेदारी बनाना बहुत जरूरी था. नंबर तीन के बल्लेबाज के तौर पर एक बार जब आप सेट हो जाते हैं, तो आप बड़ी पारी खेलना चाहते हैं, ताकि टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर सकें.

ईशान भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे. किशन ने 44 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 81 रन की पारी खेली. किशन के अलावा तिलक वर्मा ने भी 29 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए थे. इन दोनों बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने 5 विकेट पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई और 90 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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