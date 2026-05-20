VIDEO: 'जय बिहार...', साकिब हुसैन और इशान के इस स्पेशल अंदाज का जश्न ने बिहारवासियों का जीता दिल

आईपीएल में बिहारी अंदाज के सेलिब्रेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इशान किशन और साकिब हुसैन की यारी भी दिख रही है.
Published On May 20, 2026, 10:06 AM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 10:06 AM IST
ishan and Sakib
Bihari Rocks in IPL: आईपीएल 2026 में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है. बिहार की टीम भले ही इस लीग में ना हो लेकिन इस राज्य खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवा रहे हैं. बात युवा तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की करें, होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन की करें या तेज तर्रार गेंदों से सबका दिल जीतने वाले साकिब हुसैन की. हर किसी ने अपनी प्रतिभा से हर किसी का मन मोहा है.
इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद टीम के स्टार युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन और इशान किशन का एक खास वीडियो सामने आया है. जिसमें वह टीम की जीत का जश्न खास अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं. अपने जश्न में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने बिहारवासियों का दिल जीत लिया है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनराइजर्स टीम के स्टार तेज गेंदबाज साकिब हुसैन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम में मिली जीत के बाद टीम बस में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच जब कैमरा उनके पास पहुंचता है तो साकिब सबसे पहले जय बिहार बोलते हैं और इशान किशन की ओर इशारा करते हैं. साकिब की बात से इशान किशन भी काफी खुश होते हैं. इशान किशन साकिब की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं.
किशन और साकिब का बिहार के नाम के साथ जीत का जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को यह वीडियो काफी रास आ रहा है. खासतौर पर बिहार के क्रिकेट फैंस इस वीडियो पर अपना पूरा प्यार बरसा रहे हैं.
इशान किशन का बल्ला आईपीएल में जमकर आग उगल रहा है. किशन मैच दर मैच गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं. उनके सामने अब तक कोई भी गेंदबाज ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर नहीं आया है. किशन मैदान के हर ओर एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे हैं.
किशन के शानदार फॉर्म की वजह से ही सनराइजर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. फैंस यही चाह रहे हैं किशन का फॉर्म इसी तरह बना रहे और वह पूरे सीजन बल्ले से धमाका करते हुए दूसरी बार टीम को चैंपियन बनाए.