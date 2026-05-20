IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • ishan kishan and sakib hussain celebrate victory in Bihari style video viral

VIDEO: 'जय बिहार...', साकिब हुसैन और इशान के इस स्पेशल अंदाज का जश्न ने बिहारवासियों का जीता दिल

आईपीएल में बिहारी अंदाज के सेलिब्रेशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इशान किशन और साकिब हुसैन की यारी भी दिख रही है.

Edited By : Saurav Kumar |May 20, 2026, 10:06 AM IST

Published On May 20, 2026, 10:06 AM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 10:06 AM IST

ishan and Sakib

ishan and Sakib

Bihari Rocks in IPL: आईपीएल 2026 में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है. बिहार की टीम भले ही इस लीग में ना हो लेकिन इस राज्य खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवा रहे हैं. बात युवा तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की करें, होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन की करें या तेज तर्रार गेंदों से सबका दिल जीतने वाले साकिब हुसैन की. हर किसी ने अपनी प्रतिभा से हर किसी का मन मोहा है.

इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद टीम के स्टार युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन और इशान किशन का एक खास वीडियो सामने आया है. जिसमें वह टीम की जीत का जश्न खास अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं. अपने जश्न में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने बिहारवासियों का दिल जीत लिया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

साकिब हुसैन और किशन ने जीता बिहारवासियों का दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनराइजर्स टीम के स्टार तेज गेंदबाज साकिब हुसैन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम में मिली जीत के बाद टीम बस में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच जब कैमरा उनके पास पहुंचता है तो साकिब सबसे पहले जय बिहार बोलते हैं और इशान किशन की ओर इशारा करते हैं. साकिब की बात से इशान किशन भी काफी खुश होते हैं. इशान किशन साकिब की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं.

किशन और साकिब का बिहार के नाम के साथ जीत का जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को यह वीडियो काफी रास आ रहा है. खासतौर पर बिहार के क्रिकेट फैंस इस वीडियो पर अपना पूरा प्यार बरसा रहे हैं.

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इशान किशन

इशान किशन का बल्ला आईपीएल में जमकर आग उगल रहा है. किशन मैच दर मैच गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं. उनके सामने अब तक कोई भी गेंदबाज ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर नहीं आया है. किशन मैदान के हर ओर एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे हैं.

किशन के शानदार फॉर्म की वजह से ही सनराइजर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. फैंस यही चाह रहे हैं किशन का फॉर्म इसी तरह बना रहे और वह पूरे सीजन बल्ले से धमाका करते हुए दूसरी बार टीम को चैंपियन बनाए.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर

वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर
वैभव सूर्यवंशी के धमाके में उड़ी लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स की 7 विकेट से धमाकेदार जीत

वैभव सूर्यवंशी के धमाके में उड़ी लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स की 7 विकेट से धमाकेदार जीत
पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

Latest News

vaibhav-sooryavanshi-21

वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर
rr-vs-lsg-ipl

वैभव सूर्यवंशी के धमाके में उड़ी लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स की 7 विकेट से धमाकेदार जीत
yashasvi-jaiswal-105

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
ind-vs-afg-19

अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया में आए ये 4 खतरनाक नए चेहरे, एक उड़ा चुका है विराट कोहली की नींद

mi-vs-ipl

मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

sachin-27

'कई चीजों का करना होगा त्याग', इस भारतीय बल्लेबाज ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र!

Editor's Pick

Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म
IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

I Do not Like MS Dhoni Phase-2, Says Sourav Ganguly jokingly, Talked about How He Went to Jamshedpur to WATCH YOUNG Dhoni BAT

जमशेदपुर से नागपुर तक, गांगुली ने याद किए किस्से, MS धोनी के फेज-2 पर क्या कहा