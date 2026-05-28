ईशान किशन ने साकिब हुसैन को गिफ्ट किए 6 जोड़ी स्पाइक शूज, गेंदबाज ने किया बड़ा खुलासा

आईपीएल 2026 का सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है. वहीं क्वालीफायर-2 मैच से एक और टीम का खिताबी मुकाबला खेलना पक्का हो जाएगा. इस सीजन में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने खेल पर फैंस का दिल जीता है. जिसमें प्रिंस यादव से लेकर साकिब हुसैन तक का नाम शामिल है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. लेकिन एसआरएच के युवा गेंदबाज साकिब ने सबको अपना फैन बना लिया.

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में हैदराबाद ने 30 लाख रुपये की बेस कीमत में साकिब हुसैन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनको आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला. जिसमें 4 विकेट झटका अपने डेब्यू मैच में साकिब ने यादगार बना दिया. हालांकि आईपीएल में पहुंचे से पहले उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है.

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आईपीएल 2024 के ऑक्शन में केकेआर ने साकिब हुसैन को बेस कीमत पर खरीदा था. लेकिन इस दौरान उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. सोशल मीडिया पर इस बीच साकिब हुसैन का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने जूते के लिए मां के गहने बेचने की कहानी के बारे में बताया है. साकिब ने हाल ही में ईएसपीएनक्रिकइन्फो को इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि ईशान किशन ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज दिलाए.

ईशान किशन ने दिलाए जूते

बिहार के युवा गेंदबाज साकिब हुसैन ने हाल ही में ईएसपीएनक्रिकइन्फो को इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास अभी 6 जोड़ी स्पाइक शूज हैं. ईशान भैया दिलाए हैं हमको. उन्होंने हमसे पूछा क्या पहनना है तो हमने कहा एडिडास के एडीपॉवर. तो भैया ने दिलाए हमको.

साकिब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा रहा है. फैंस ईशान किशन की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस सीजन अपनी गेंदबाजी साकिब ने सबको प्रभावित किया है. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक इंटरव्यू ने दौरान कहा था कि वो साकिब से कई चीजें सीख रहे हैं.

आईपीएल 2026 में कैसा रहा है प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में साकिब हुसैन ने कुल 11 मैच खेले. जिसमें उनके नाम 15 विकेट रहे. इस दौरान साकिब लगातार 10 मैच में कम से कम 1 विकेट जरुर लेते रहे. सिर्फ एलिमिनेटर मुकाबले में साकिब के विकेट का खाता खाली रहा. अपने आईपीएल डेब्यू मैच में इस गेंदबाज ने 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था.