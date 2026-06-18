नई दिल्ली: ईशान किशन ने बुधवार, 17 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने कमाल की सेंचुरी लगाई. लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 125 रन की पारी खेली. चंद महीने पहले तक ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में एंट्री की राह मुश्किल नजर आ रही थी. लेकिन घरेलू क्रिकेट मे धमाकेदार प्रदर्शन के बाद टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें जगह मिली. और तब से वह भारत के वाइट बॉल फॉर्मेट का अहम हिस्सा हैं. टीम में अपनी वापसी को लेकर ईशान ने कहा कि इस जर्सी को दोबारा पाने ने उन्हें गर्व से भर दिया. साथ ही वह भविष्य में टीम इंडिया को और भी मुकाबले जितवाने का प्रयास करेंगे.

ईशान किशन के 125 और कप्तान शुभमन गिल के धमाकेदार 154 रन की पारी की बदौलत भारत ने 402 रन का स्कोर बनाया. अफगानिस्तान की टीम इसके जवाब में 232 पर ऑल आउट हो गई. भारत ने मुकाबला 170 रन से जीता. और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

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यह ईशान किशन के वनडे करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक थी. उन्होंने 79 गेंदों पर 125 रन बनाए. इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे. ईशान ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी भी की. यह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में तीसरे विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी. इस साझेदारी के दम पर भारत ने 402 रन का बड़ा स्कोर भी बनाया.

ईशान टीम इंडिया में अपनी वापसी को निजी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा बड़ा मानते हैं. बीसीसीआई पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा, ‘इस समय मुझे बहुत गर्व का अहसास हो रहा है क्योंकि मैं यह जर्सी बहुत लंबे वक्त बाद पहन रहा हूं. इससे भी ज्यादा मैं इस शानदार टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. चूंकि यहां सभी तरह के, अनुभवी और युवा, खिलाड़ी हैं. यह सभी का अच्छा मेल है. तो मैं अब भारत को और मैच जितवाना चाहता हूं.’

ईशान किशन ने सिर्फ 71 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी की. वह शुरू से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया. एक वक्त पर भारत 450 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा था लेकिन पारी के अंत में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई भारतीय विकेट हासिल किए.