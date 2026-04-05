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VIDEO: महज एक रन की पारी खेलकर बोल्ड हुए ईशान किशन, गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया का चेहरा लटका
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की.
आईपीएल 2026 में रविवार को पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. लखनऊ के गेंदबाजों ने शमी की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन किया और पावरप्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड को अपना शिकार बनाया. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन का बल्ला भी इस मैच में खामोश रहा और वह महज 01 रन की पारी खेलकर प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए.
ईशान किशन ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर अपना विकेट गंवाया. सीम अप गेंद थी जो गुड लेंथ एरिया में ऑफ स्टंप की लाइन में गिरी, ईशान किशन उसे ड्राइव करने गए थे, लेकिन गेंद स्विंग होकर अंदर आई और सीधे ऑफ स्टंप में जाकर लगी. ईशान किशन ने चार गेंदों का सामना किया और एक रन बनाए.
गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया का चेहरा लटका
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया इस मैच में सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची थी, मगर ईशान किशन के आउट होने के बाद वह काफी निराश नजर आईं और उनका चेहरा लटका हुआ था.
लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इस मैच में निराश किया. अभिषेक शर्मा (00), ट्रैविस हेड (07) और ईशान किशन (01) दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके. लियाम लिविंगस्टन ने 14 रन की पारी खेली.