बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में मिले मौके को भुनाते हुए सलामी बल्लेबाज इशान किशन ने शानदार शतक जड़ दिया। इशान ने 85 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया।

इशान किशन महज दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही वनडे में शतक जमाया है। इससे पहले युवराज सिंह ने इस कारनामा को अंजाम दिया था। युवराज ने 2003 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 99 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी।

?

Maiden ODI CENTURY for @ishankishan51 and what a knock this has been from the youngster ??

Live – https://t.co/HGnEqtZJsM #BANvIND pic.twitter.com/EYfVl1QfOc

— BCCI (@BCCI) December 10, 2022