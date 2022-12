इशान किशन की पारी का फैन हुआ सोशल मीडिया, जानिए सहवाग, हरभजन सहित दिग्गज क्रिकेटरों ने क्या कहा ?

भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज इशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ दिया. इशान किशन ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने सिर्फ 131 गेंद में दोहरा शतक लगाया. किशन ने क्रिस गेल के 138 गेंद में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं ईशान किशन के इस दोहरे शतक के क्रिकेट के तमाम दिग्गजों ने तारीफ की है, वहीं सोशल मीडिया पर इशान किशन छाए हैं.

इशान किशन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के नौवें और भारत के चौथे बल्लेबाज हैं. ईशान किशन से पहले रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था.

इशान किशन के शतक पर क्रिकेट के तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रिया:

