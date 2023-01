शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत का ऐक्सिडेंट हो गया. दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते हुए उनकी मर्सेडीज कार का मंगलौर इलाके के मोहम्मद पुर जाट के पास ऐक्सिडेंट हो गया. उन्हें कई चोटें आईं. पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पंत की कार एक डिवाइडर से टकराई और इसके बाद उसमें आग लग गई. भारतीय विकेटकीपर किसी तरह खुद को कार से बाहर निकालने में सफल रहे. इसके बाद एक बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्हें बचाया और ऐम्बुलेंस को कॉल किया.

पंत को न तो कई फ्रैक्चर हुआ और न ही रीढ़ या ब्रेन में कोई चोट लगी. हालांकिं घुटने में लिगमैंट और टखने में उन्हें चोट लगी है. ऐसे में उन्हें पूरी तरह रिकवर होने में काफी समय लग सकता है.

When Ishan kishan came to meet fans during the drinks break,he was so generous&humble. See his reaction on knowing rishabh pants’s car accident. #keenanstadium #jhvsser @ishankishan51 @BCCI @RishabhPant17 @nistula @akhileshsharma1 pic.twitter.com/3uNLnEDRiX

