  IND vs NZ: 4,4,4,6,4,6- ई 'शान' से मारा शतक, ईश सोढ़ी के ओवर में गर्दा उड़ा दिया

IND vs NZ: 4,4,4,6,4,6- ई 'शान' से मारा शतक, ईश सोढ़ी के ओवर में गर्दा उड़ा दिया

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 31, 2026 8:43 PM IST

ishan-kishan-century
ishan-kishan-century

अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब ईशान किशन के करियर पर बड़ा सवाल उठ रहा था. लेकिन बाएं हाथ के इस विकेटकीपर ने अब अपनी जगह भारत की टी20 प्लेइंग इलेवन में पक्की कर ली है. किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवे और आखिरी मैच में कमाल की सेंचुरी लगाई. यह इस फॉर्मेट में उनकी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी है. ईशान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में 43 गेंद पर 103 रन की पारी खेली. इसमें छह चौके और 10 छक्के शामिल थे.

ईशान किशन ने शनिवार, 31 जनवरी को धमाकेदार पारी खेली. तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में धमाकेदार सेंचुरी लगाई. ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर उन्होंने सिर्फ 43 गेंद पर 103 रन की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. ईशान किशन ने शुरुआत धीमी की लेकिन इसके बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पनाह मांगते नजर आए. कीवी गेंदबाजों के लिए बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज को रोकना असंभव सा हो गया.

अपनी इस पारी में ईशान किशन ने ईश सोढ़ी के एक ओवर में 29 रन बटोरे. पारी के इस 12वें ओवर में उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए. ओवर की पहली गेंद वाइड थी.

किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले टी20 इंटरनेशनल मैच में नहीं खेले थे. विशाखापत्तनम में खेले गए उस मैच में किशन को चोट की वजह से प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. भारत को उस मैच में 50 रन से हार मिली थी. ईशान जिस फॉर्म में हैं उसे देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पक्की मानी जा रही है. वहीं लगातार मौके मिलने के बाद भी कोई प्रभाव छोड़ने में असफल रहे संजू सैमसन के लिए अब मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं.

इस सेंचुरी के साथ ईशान किशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने जो कारनामा किया है वह उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ही हासिल कर ली है. वह रोहित शर्मा के बाद पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाया हो.

