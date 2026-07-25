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IND vs ZIM: ईशान किशन की तूफानी पारी, पीछे छूट गए विराट कोहली

Ishan Kishan Breaks Virat Kohli: ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में कमाल की पारी खेली. इस पारी के साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट से आगे निकल गए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 25, 2026, 08:13 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 08:13 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 08:13 PM IST

नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी ईशान किशन ही विकेटकीपर के रूप में भारतीय टीम प्रबंधन की पहली पसंद हैं. शनिवार, 25 जुलाई को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने 44 गेंद पर 81 रन की पारी खेली. इससे पहले, 23 जुलाई को सीरीज के शुरुआती मुकाबले में उन्होंने 35 रन बनाए थे. और शनिवार की अपनी पारी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अपनी 81 रन की इस पारी के साथ ही उन्होंने साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 783 रन पूरे कर लिए. वह एक कैलेण्डर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए.

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ईशान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे थे. वह इस सूची में विराट कोहली से आगे निकल गए जिन्होंने 2022 में 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 781 रन बनाए थे.

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

रैंकखिलाड़ीमैचरनबेस्टऔसतस्ट्राइक-रेटवर्ष10050
1सूर्यकुमार यादव31116411746.56187.43202229
2अभिषेक शर्मा2185913542.95193.46202515
3ईशान किशन2278310335.59180.83202616
4विराट कोहली20781122*55.78138.23202218
5सूर्यकुमार यादव18733112*48.86155.95202325
6शिखर धवन186899240.52147.22201806
7रोहित शर्मा296567224.29134.42202203
8विराट कोहली1564190*106.83140.26201607
9हार्दिक पंड्या2760771*33.72145.91202203
10रोहित शर्मा19590111*36.67147.50201823

एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं. उन्होंने साल 2022 में 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए.

इसके बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 2025 में 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 859 रन बनाए.

T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह हैं. जिन्होंने 2025 मैचों में 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1488 रन बनाए थे.

इस मैच में ईशान किशन ने अपनी पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की. इसके साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 43 गेंद पर 94 रन की पारी खेली. वर्मा ने 29 गेंद पर 60 रन की पारी खेली.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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