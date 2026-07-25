IND vs ZIM: ईशान किशन की तूफानी पारी, पीछे छूट गए विराट कोहली

Ishan Kishan Breaks Virat Kohli: ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में कमाल की पारी खेली. इस पारी के साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट से आगे निकल गए.
Published On Jul 25, 2026, 08:13 PM IST
Last UpdatedJul 25, 2026, 08:13 PM IST
नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी ईशान किशन ही विकेटकीपर के रूप में भारतीय टीम प्रबंधन की पहली पसंद हैं. शनिवार, 25 जुलाई को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने 44 गेंद पर 81 रन की पारी खेली. इससे पहले, 23 जुलाई को सीरीज के शुरुआती मुकाबले में उन्होंने 35 रन बनाए थे. और शनिवार की अपनी पारी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
अपनी 81 रन की इस पारी के साथ ही उन्होंने साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 783 रन पूरे कर लिए. वह एक कैलेण्डर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए.
ईशान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे थे. वह इस सूची में विराट कोहली से आगे निकल गए जिन्होंने 2022 में 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 781 रन बनाए थे.
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|बेस्ट
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|वर्ष
|100
|50
|1
|सूर्यकुमार यादव
|31
|1164
|117
|46.56
|187.43
|2022
|2
|9
|2
|अभिषेक शर्मा
|21
|859
|135
|42.95
|193.46
|2025
|1
|5
|3
|ईशान किशन
|22
|783
|103
|35.59
|180.83
|2026
|1
|6
|4
|विराट कोहली
|20
|781
|122*
|55.78
|138.23
|2022
|1
|8
|5
|सूर्यकुमार यादव
|18
|733
|112*
|48.86
|155.95
|2023
|2
|5
|6
|शिखर धवन
|18
|689
|92
|40.52
|147.22
|2018
|0
|6
|7
|रोहित शर्मा
|29
|656
|72
|24.29
|134.42
|2022
|0
|3
|8
|विराट कोहली
|15
|641
|90*
|106.83
|140.26
|2016
|0
|7
|9
|हार्दिक पंड्या
|27
|607
|71*
|33.72
|145.91
|2022
|0
|3
|10
|रोहित शर्मा
|19
|590
|111*
|36.67
|147.50
|2018
|2
|3
एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं. उन्होंने साल 2022 में 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए.
इसके बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 2025 में 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 859 रन बनाए.
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह हैं. जिन्होंने 2025 मैचों में 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1488 रन बनाए थे.
इस मैच में ईशान किशन ने अपनी पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की. इसके साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 43 गेंद पर 94 रन की पारी खेली. वर्मा ने 29 गेंद पर 60 रन की पारी खेली.