IND vs ZIM: ईशान किशन की तूफानी पारी, पीछे छूट गए विराट कोहली

नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी ईशान किशन ही विकेटकीपर के रूप में भारतीय टीम प्रबंधन की पहली पसंद हैं. शनिवार, 25 जुलाई को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने 44 गेंद पर 81 रन की पारी खेली. इससे पहले, 23 जुलाई को सीरीज के शुरुआती मुकाबले में उन्होंने 35 रन बनाए थे. और शनिवार की अपनी पारी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अपनी 81 रन की इस पारी के साथ ही उन्होंने साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 783 रन पूरे कर लिए. वह एक कैलेण्डर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए.

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ईशान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे थे. वह इस सूची में विराट कोहली से आगे निकल गए जिन्होंने 2022 में 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 781 रन बनाए थे.

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

रैंक खिलाड़ी मैच रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट वर्ष 100 50 1 सूर्यकुमार यादव 31 1164 117 46.56 187.43 2022 2 9 2 अभिषेक शर्मा 21 859 135 42.95 193.46 2025 1 5 3 ईशान किशन 22 783 103 35.59 180.83 2026 1 6 4 विराट कोहली 20 781 122* 55.78 138.23 2022 1 8 5 सूर्यकुमार यादव 18 733 112* 48.86 155.95 2023 2 5 6 शिखर धवन 18 689 92 40.52 147.22 2018 0 6 7 रोहित शर्मा 29 656 72 24.29 134.42 2022 0 3 8 विराट कोहली 15 641 90* 106.83 140.26 2016 0 7 9 हार्दिक पंड्या 27 607 71* 33.72 145.91 2022 0 3 10 रोहित शर्मा 19 590 111* 36.67 147.50 2018 2 3

एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं. उन्होंने साल 2022 में 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए.

इसके बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 2025 में 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 859 रन बनाए.

T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह हैं. जिन्होंने 2025 मैचों में 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1488 रन बनाए थे.

इस मैच में ईशान किशन ने अपनी पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की. इसके साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 43 गेंद पर 94 रन की पारी खेली. वर्मा ने 29 गेंद पर 60 रन की पारी खेली.