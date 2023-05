WTC Final: केएल राहुल के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान, यह खिलाड़ी हुआ भारतीय टीम में शामिल

WTC फाइनल के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को इस बात की घोषणा की है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए खेलते हुए केएल राहुल चोटिल हो गए थे. 1 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में राहुल की जांघ में चोट लग गई थी. इसके बाद उनकी जांच की गई. इसमें पाया गया कि उनकी सर्जीर होगी और फिर रीहैब के लिए उन्हें नैशनल क्रिकेट अकादमी में रहना होगा. इसी चोट की वजह से वह आईपीएल के बचे हुए मैचों से तो बाहर हुए ही साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी वह बाहर हो गए हैं.

NEWS - KL Rahul ruled out of WTC final against Australia.

Ishan Kishan named as his replacement in the squad.

Standby players: Ruturaj Gaikwad, Mukesh Kumar, Suryakumar Yadav.

