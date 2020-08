भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने अर्जुन अवॉर्ड (Arjun Award) से सम्‍मानित किए जाने पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी. शर्मा जी ने फैन्‍स को आश्‍वासन दिया कि वो आगे भी देश के लिए ऐसे ही शानदार गेंदबाजी को जारी रखेंगे. जब तक उनका शरीर साथ दे रहा है वो खेलना जारी रखेंगे.

अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल पर इशांत शर्मा ने कहा, “मैंने काफी कम उम्र में क्रिकेट के प्रति अपने जनून को पहचान लिया था और तब से मैंने अपना 100 फीसदी दिया है. मैंने अपने खेल के सुधार करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं उनका लक्ष्य भारत के नाम को शीर्ष स्तर पर ले जाना रहा है.”

Extremely grateful and honoured to receive the #ArjunaAward! Congratulations to fellow awardees for the same! Thanks for constant support and love from all of you! pic.twitter.com/dLh5WnjnEo

— Ishant Sharma (@ImIshant) August 29, 2020