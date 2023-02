इंटरनैशनल मैच में सिर्फ 10 रन पर ऑल आउट हुई टीम, दो छक्कों के साथ खत्म हुआ मैच

Isle of Man की टीम सिर्फ 10 रन पर आउट हो गई. रविवार को हुए इस मुकाबले में स्पेन के खिलाफ टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. स्पेन के खिलाफ हुए इस टी20 इंटरनैशनल मुकाबले में Isle of Man की टीम बुरी तरह पस्त हो गई. स्पेन ने यह मुकाबला 118 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

Isle of Man की टीम तो सिडनी थंडर्स से भी पीछे रह गई. सिडनी की टीम ऐडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ बीबीएल में सिर्फ 15 रन पर आउट हो गई थी. तुर्की के नाम टी20 इंटरनैशनल में सबसे छोटा स्कोर था. जिसने चेक रिपब्लिक के खिलाफ 2019 में 21 रन बनाए थे.

छह मैचों की सीरीज में स्पेन ने 4-0 से बढ़त बना ली थी. एक मैच बारिश से धुल गया था. स्पेन की टीम ने कोई गलती नहीं की. मोहम्मद कामरान और आतिफ महमूद ने चार-चार विकेट लिए. आठ ओवरों के साझा स्पेल में उन्होंने दस रन दिए और तीन मेडन फेंके. कामरान ने एक हैट्रिक भी ली. लॉर्न बर्न्स ने नौवें ओवर में दो विकेट लेकर मैच खत्म किया.

A new world record today. The low T20 team score of 10 by Isle of Man against Spain. We are going to find this extremely hard to better in the Baltic Cup in August.