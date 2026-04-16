it is unfair with Rasik Dar says Aakash Chopra after RCB Pacer took 4 wickets against Lsg and did not get Player of the match award

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IPL 2026: 'बच्चे के साथ ज्यादती', रसिख सलाम को 'प्लेयर ऑफ द मैच' नहीं मिलने पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

रासिक डार ने चार विकेट अपने नाम किए. लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच नहीं चुना गया.. जबकि जोश हेजलवुड ने एक विकेट लिया और वह मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 16, 2026, 10:28 AM IST

Published On Apr 16, 2026, 10:28 AM IST

Last UpdatedApr 16, 2026, 10:28 AM IST

Rasik-dar

रासिक डार के साथ तो नाइंसाफी हो गई.

बेंगलुरु: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 23वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) में बुधवार को खेला गया. आरसीबी ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीतकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल किया. आरसीबी की जीत में गेंदबाजों की भूमिका अहम रही, जिसमें प्रमुख नाम रसिख सलाम डार का रहा, लेकिन रसिख को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं दिया गया. आकाश चोपड़ा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं.

आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. और टीम के गेंदबाजों ने इसे सही साबित करने का काम किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 ओवर में 146 रन पर समेट दिया. आरसीबी की तरफ से सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन सबसे सफल दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार रहे. डार ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3, क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2, और जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया. आरसीबी 15.1 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया.

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माना जा रहा था कि मैच के बाद रसिख सलाम डार तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए यह खिताब तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को दे दिया गया. यह फैसला सभी के परे था, क्योंकि डार की इकॉनमी भी अच्छी थी और विकेट भी हेजलवुड से 3 ज्यादा थे. टी20 में दोनों की अहमियत है. इसलिए डार को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार न मिलना अटपटा फैसला है.

मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया है और फैसले को निराशाजनक बताया है. आकाश ने लिखा, “आरसीबी-एलएसजी मैच में रसिख सलाम को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया. यह बच्चे के साथ अन्याय है.”

दरअसल, आकाश चोपड़ा यह कहना चाहते थे कि रसिख जैसे युवा खिलाड़ी को अगर बेहतर प्रदर्शन का इनाम नहीं मिलेगा तो इससे कहीं न कहीं उनका उत्साह कम होगा.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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