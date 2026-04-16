it is unfair with Rasik Dar says Aakash Chopra after RCB Pacer took 4 wickets against Lsg and did not get Player of the match award

बेंगलुरु: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 23वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) में बुधवार को खेला गया. आरसीबी ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीतकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल किया. आरसीबी की जीत में गेंदबाजों की भूमिका अहम रही, जिसमें प्रमुख नाम रसिख सलाम डार का रहा, लेकिन रसिख को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं दिया गया. आकाश चोपड़ा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं.

आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. और टीम के गेंदबाजों ने इसे सही साबित करने का काम किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 ओवर में 146 रन पर समेट दिया. आरसीबी की तरफ से सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन सबसे सफल दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार रहे. डार ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3, क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2, और जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया. आरसीबी 15.1 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया.

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माना जा रहा था कि मैच के बाद रसिख सलाम डार तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए यह खिताब तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को दे दिया गया. यह फैसला सभी के परे था, क्योंकि डार की इकॉनमी भी अच्छी थी और विकेट भी हेजलवुड से 3 ज्यादा थे. टी20 में दोनों की अहमियत है. इसलिए डार को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार न मिलना अटपटा फैसला है.

मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया है और फैसले को निराशाजनक बताया है. आकाश ने लिखा, “आरसीबी-एलएसजी मैच में रसिख सलाम को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया. यह बच्चे के साथ अन्याय है.”

दरअसल, आकाश चोपड़ा यह कहना चाहते थे कि रसिख जैसे युवा खिलाड़ी को अगर बेहतर प्रदर्शन का इनाम नहीं मिलेगा तो इससे कहीं न कहीं उनका उत्साह कम होगा.