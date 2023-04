IPL 2023: खलील अहमद ने रचा इतिहास, IPL में सबसे तेज ऐसा करने वाले बने भारतीय

सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स के 73 रन की अर्धशतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2023 के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट पर 193 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. काइल मेयर्स ने 7 छक्के और 2 चौकों की मदद से 73 रनों की पारी खेली जो IPL डेब्यू में किसी बल्लेबाज का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के दौरान छक्कों की भरमार रही. उसके बल्लेबाजों ने 16 छक्के और महज पांच चौके लगाये. मेयर्स के अलावा निकोलस पूरन ने 36 रन का योगदान दिया जबकि अंत में आयुष बडोनी ने सात गेंद में 18 रन जोड़े.

दिल्ली की ओर से खलील अहमद और चेतन सकारिया ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. वहीं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली. खलील अहमद सबसे किफायती गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवर के अपने स्पेल में 30 रन दिये और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. इन 2 विकेट के दम पर खलील ने इतिहास रच दिया.

5️⃣0️⃣ ?? No. of times Khaleel's answered the calls for wickets in IPL ?

Here's to more in Red & Blue this year ?#YehHaiNayiDilli #IPL2023 #LSGvDC @imK_Ahmed13 pic.twitter.com/Niiu4n2TVV

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 1, 2023