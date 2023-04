IPL 2023: गुजरात के खिलाफ मैच में धोनी को लगी थी चोट, अब कोच ने दिया बड़ा अपडेट

IPL 2023 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस से मुकाबला हुआ जिसमें धोनी की टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 178 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में गुजरात की टीम ने 5 विकेट खोकर 4 गेंद शेष रहते 179 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस तरह गुजरात की टीम चेन्नई को तीसरी बार हराने में कामयाब रही.

इस मैच में हार के साथ ही चेन्नई के फैंस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब धोनी की चोट को लगने की बड़ी खबर सामने आई. दरअसल, इस मैच के दौरान विकेट के पीछे फील्डिंग करते हुए धोनी चोटिल हो गए. दीपक चाहर की गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक शॉट खेला जिसे रोकने के लिए धोनी कूद पड़े. इस दौरान जब वो मैदान पर गिरे तो उनका घुटना चोटिल हो गया. कुछ देर तक धोनी दर्द में नजर आए. इसके बाद खबरें आई कि शायद धोनी अगला मैच न खेल पाएं लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स के कोच ने कप्तान की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

Stephen Fleming :

"It was just cramps, not the knee issue for MS Dhoni in the 19th over, he knows his limitations at this age but still a great leader, will play a role with bat, a legend and very valuable player to have in the field,"@MSDhoni #MSDhoni #WhistlePodu

