This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
इस साल अगर खिताब जीतना है... SRH के खिलाफ जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर ?
श्रेयस अय्यर ने कहा, हमें एक शानदार शुरुआत मिली, जब आप 220 रनों का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसी ही शुरुआत की ज़रूरत होती है, देखने में बहुत अच्छा लगा.
Shreyas iyer on maiden IPL title for PBKS: पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ छह विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में पंजाब के ओपनर प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने 99 की साझेदारी की, इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों में नाबाद 69 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई.
पिछले साल के फ़ाइनल में दिल तोड़ने वाली हार के बाद, पंजाब किंग्स इस सीज़न में अपना पहला IPL ख़िताब जीतने के लिए बेताब दिख रही है, हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर का मानना है कि इसकी कल्पना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
श्रेयस ने कहा कि वह मैदान पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं बार-बार यही दोहराता रहता हूं कि आपको वर्तमान में जीना होगा, पोंटिंग भी इस बात को बहुत अहमियत देते हैं, पिछले साल भी, हम ट्रॉफ़ी जीतने के बहुत करीब पहुंच गए थे, इस साल, हम इसे जीतना चाहते हैं, इसकी कल्पना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
श्रेयस ने प्रियांश- प्रभसिमरन की तारीफ की
श्रेयस ने अपने ओपनरों की कोशिशों की तारीफ़ की, जिन्होंने पावरप्ले में अपनी ज़ोरदार बल्लेबाज़ी से एक मज़बूत नींव रखी. उन्होंने कहा कि हमें एक शानदार शुरुआत मिली, जब आप 220 रनों का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसी ही शुरुआत की ज़रूरत होती है, देखने में बहुत अच्छा लगा, एकदम सही क्रिकेटिंग शॉट्स, शुरुआत में लय को बनाए रखा, यह आसान नहीं था, लेकिन उस गति को बनाए रखने के लिए मुझे खुद को थोड़ा समय देना पड़ा.
शशांक की गेंदबाजी पर क्या बोले श्रेयस अय्यर ?
टॉस जीतकर पहले फ़ील्डिंग करने का फ़ैसला करने के बाद, PBKS के गेंदबाज़ों की अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने जमकर धुनाई की. दोनों ने मिलकर सिर्फ़ 8.1 ओवरों में 120 रन जोड़ दिए. हालांकि, शशांक सिंह ने एक ही ओवर में हेड और अभिषेक दोनों को आउट करके टीम को मैच में वापस ला दिया. श्रेयस ने कहा, हम सब एक साथ आए और शशांक मेरे पास आया और बोला, मुझे एक ओवर दे दो, रिकी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी क्या सोच है? मैंने कहा कि मैं शशांक के साथ जाऊंगा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो गेंद की गति कम कर सके.. उसने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वही किया जो उसने कहा था, उसे शाबाशी… आखिरकार, हम सब जानते हैं कि हमारे पास कौशल है, सभी खिलाड़ियों ने पूरी जान लगा दी.
हम 250 के कुल स्कोर तक पहुंच सकते थे: ईशान
वहीं हार के बाद SRH के कप्तान ईशान किशन ने कहा, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, हम 250 के कुल स्कोर तक पहुंच सकते थे, लेकिन 220 भी एक बेहतरीन स्कोर था, हमारे पास छह या सात गेंदबाज़ थे, उनकी बल्लेबाज़ी देखकर यह साफ़ पता चल रहा था कि उनके लिए रन बनाना आसान था, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में, आपको बहुत ज़्यादा योजना बनाने की ज़रूरत नहीं होती.