वेन मैडसेन के कंधे में लगी चोट, दर्द से कराहते दिखे, टी-20 वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर

मैडसेन ने मिड-विकेट पर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की और ईडन गार्डन्स के प्रैक्टिस पिच पर अपने बाएं तरफ अजीब तरह से गिरे.

स्कॉटलैंड के खिलाफ़ वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में इटली को एक बड़ा झटका लगा है. इटली के कप्तान वेन मैडसेन फील्डिंग करते समय अपना कंधा चोटिल कर बैठे और वह इस मैच से बाहर हो गए हैं और उनके आगे के मैच में भी खेलने पर सस्पेंस बन गया है.

यह घटना चौथे ओवर में हुई, जब मैडसेन ने मिड-विकेट पर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की और ईडन गार्डन्स के प्रैक्टिस पिच पर अपने बाएं तरफ अजीब तरह से गिरे, वह साफ तौर पर दर्द में थे और अपने बाएं हाथ को पकड़कर मैदान से बाहर चले गए.

वेन मैडसेन मैच से बाहर

मैच के दौरान ऑन एयर यह कन्फर्म किया गया कि 42 साल के मैडसेन अब मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे और उनके सिर में चोट और गर्दन में संभावित चोट के लिए जांच की जाएगी. इटली की टीम एक बल्लेबाज के बिना अब इस मैच में खेलेगी.

टी-20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होने का खतरा

इटली के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि मैडसेन बैटिंग के अलावा लीडरशिप में भी अब तक काफी प्रभावित किया है और उनकी कप्तानी में पहली बार इटली वर्ल्ड कप खेल रही है. मैडसेन की मेडिकल जांच के बाद बाकी वर्ल्ड कप के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में और जानकारी मिल सकती है.

स्कॉटलैंड ने इटली को दिया 208 रन का टारगेट

स्कॉटलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप सी मैच में सोमवार को यहां इटली के खिलाफ चार विकेट पर 207 रन बनाए. स्कॉटलैंड की ओर से जॉर्ज मुन्से ने 84, ब्रैंडन मैकमुलेन ने नाबाद 41 जबकि माइकल जोन्स ने 37 रन बनाए. यह किसी एसोसिएट नेशन का टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर हैं. स्कॉटलैंड के लिए मुन्से और जोन्स ने पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी भी की.

T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम की तरफ से 100 प्लस रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप

131* – आकिब इलियास, जतिंदर सिंह (OMA) बनाम PNG, 2021

126 – माइकल जोन्स, जॉर्ज मुन्से (SCO) बनाम ITA, 2026

T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम की तरफ से बनाए गए सबसे ज़्यादा टोटल

207/4 – SCO बनाम ITA, कोलकाता, 2026 (पहली पारी)

197/3 – USA बनाम CAN, डलास, 2024 (दूसरी पारी)

194/5 – CAN बनाम USA, डलास, 2024 (पहली पारी)

193/4 – NED बनाम IRE, सिलहट, 2014 (दूसरी पारी)

189/4 – IRE बनाम NED, सिलहट, 2014 (पहली पारी)

