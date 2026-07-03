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पिछले 15 साल जबरदस्त रहे, मेरा समय पूरा हो गया था... रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स का इमोशनल मैसेज

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 2019 के यादगार वनडे वर्ल्ड कप फ़ाइनल में उनकी नाबाद 84 रनों की पारी ने इंग्लैंड को इतिहास में पहली बार सुपर ओवर के रोमांचक फ़ैसले के बाद ट्रॉफ़ी जीतने में मदद की थी

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 03, 2026, 11:40 PM IST

Published On Jul 03, 2026, 11:40 PM IST

Last UpdatedJul 03, 2026, 11:40 PM IST

Ben Stokes

Ben Stokes

Ben Stokes bids emotional farewell: इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने एक भावुक विदाई संदेश शेयर किया है. उन्होंने अपने शानदार 15 साल के करियर के दौरान उनका साथ देने वाले फ़ैन्स, टीम के साथियों और सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया.

इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर्स और मैच-विनर्स में से एक माने जाने वाले स्टोक्स ने X पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट में अपने सफ़र के उतार-चढ़ाव को याद किया और कहा कि रिटायरमेंट का फ़ैसला सिर्फ़ वही ले सकते थे.

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पिछले 15 साल जबरदस्त रहे: स्टोक्स

स्टोक्स ने लिखा, पिछले 15 साल जबरदस्त रहे, इसमें सब कुछ था, सबसे अच्छे पलों से लेकर सबसे बुरे पलों तक (मैदान के अंदर और बाहर)। मेरा समय पूरा हो गया था, और यह फैसला मेरे अलावा कोई और नहीं ले सकता था, लेकिन इस दौरान, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड के हर एक फ़ैन और क्रिकेट के हर उस फ़ैन से प्यार करता हूं जिसने इतने सालों में मेरा साथ दिया है.

35 साल के खिलाड़ी ने अपनी टीम के साथियों और अपने करियर से जुड़े सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी लोगों से प्यार करता हूं जिनके साथ मैंने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैदान पर कदम रखा, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 15 साल तक जो मैंने किया, उससे मुझे कितना प्यार था, मैं अब एक फ़ैन के तौर पर टीम को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हूं, और कभी-कभी हॉस्पिटैलिटी एरिया में समय बिताना भी अच्छा लगेगा, परिवार, दोस्त, टीम के साथी, फ़ैन्स… मैं आप सभी से प्यार करता हूं.

तीसरे टेस्ट में न्यूज़ीलैंड से इंग्लैंड की हार के बाद स्टोक्स ने अपने शानदार इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया. यह इंग्लैंड की जर्सी में उनका आखिरी मैच था.

बेन स्टोक्स का शानदार रहा करियर

बेन स्टोक्स अपनी पीढ़ी के सबसे अहम क्रिकेटर्स और इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच-विनर्स में से एक के तौर पर खेल को अलविदा कह रहे हैं. न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 2019 के यादगार वनडे वर्ल्ड कप फ़ाइनल में उनकी नाबाद 84 रनों की पारी ने इंग्लैंड को इतिहास में पहली बार सुपर ओवर के रोमांचक फ़ैसले के बाद ट्रॉफ़ी जीतने में मदद की थी, इसके ठीक छह हफ़्ते बाद, स्टोक्स ने हेडिंग्ले में एक और यादगार पारी खेली, उन्होंने नाबाद 135 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट की सबसे शानदार जीतों में से एक दिलाई और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2019 एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड की उम्मीदें ज़िंदा रखीं.

इन अहम पलों के अलावा, स्टोक्स ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई और बाद में टेस्ट कप्तानी संभालने के बाद ‘बैज़बॉल’ (Bazball) के नए दौर में टीम की अगुवाई की. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 122 टेस्ट मैच खेले (जिनमें से 44 में वे कप्तान रहे), 7,000 से ज़्यादा रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज़्यादा विकेट लिए, इसके अलावा, उन्होंने 114 वनडे और 43 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले और इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन ऑल-फ़ॉर्मेट क्रिकेटरों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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