एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 5 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। एंडरसन ने 21.5 ओवरों में 60 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और 32वीं बार टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया। जिम्मी ने भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को पवेलियन की राह दिखाई।

दिलचस्प बात ये है कि 39 साल के एंडरसन ने लगातार 16वें साल टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। एंडरसन के अलावा कोई भी तेज गेंदबाज लगातार 11 साल से ज्यादा ये कारनामा नहीं कर पाया है। एंडरसन 2007 से टेस्ट में 5 विकेट लेते आ रहे हैं।

लगातार सबसे ज्यादा साल टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट

भारत के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने छठी बार टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट चटकाए। इस तरह इंग्लिश गेंदबाज ने इमरान खान, इयान बाथम और मैल्कम मार्शल की बराबरी कर ली जिन्होंने 6 बार एक ही पारी में भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। इस मामलें में नाथन लियोन और मुरलीधरन 7-7 बार 5 विकेट लेकर टॉप पर हैं।

एंडरसन टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज सीमर गेंदबाज भी हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ज्योफ चब ने 71 साल पहले यानी साल 1951 में 40 साल और 86 दिन की उम्र में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था।

टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज

सिडनी बार्न्स – 40 वर्ष और 304 दिन (1914)

ज्योफ चब – 40 वर्ष और 86 दिन (1951)

जेम्स एंडरसन – 39 वर्ष और 337 दिन (1 जुलाई 2022)

The best in the business doing his thing ?

Scorecard/Videos: https://t.co/jKoipFmvoB

??????? #ENGvIND ?? | #BlueForBob pic.twitter.com/p7RXB1Jh2T

— England Cricket (@englandcricket) July 2, 2022