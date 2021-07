इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने सोमवार को कैंट के खिलाफ एक काउंटी चैंपियनशिप मैच में लंकाशायर के लिए खेलते हुए अपना 1,000वां प्रथम श्रेणी विकेट लेकर करियर में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया

39 साल के एंडरसन ने हीनो कुह्न को डेन विलास के हाथों कैच करा प्रथम श्रेणी क्रिकेट का 1000वां शिकार किया।

James Anderson now has a 1000 wickets in first-class cricket!

What an achievementpic.twitter.com/m7dmPfJEI9

— ICC (@ICC) July 5, 2021