VIDEO: 43 साल के जेम्स एंडरसन का जलवा, मैदान पर फिर दिखा रफ्तार और स्विंग का जादू

इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के रिटायरमेंट के दो साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मगर 43 साल का यह गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे हैं. घरेलू काउंटी क्रिकेट में लंकाशायर (Lancashire) के लिए खेल रहे एंडरसन ने टी-20 ब्लास्ट में अपनी गेंदबाजी से हैरान कर दिया और दिग्गज जो रूट को अपना शिकार बनाया. एंडरसन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शुक्रवार को विटालिटी ब्लास्ट (Vitality Blast) में लंकाशायर और यॉर्कशायर की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में लंकाशायर (Lancashire) के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दो विकेट हासिल किए. उन्होंने दिग्गज जो रूट को अपना शिकार बनाया. मैच के दौरान एंडरसन की फिटनेस और गेंदबाजी की धार ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और उनकी शानदार फिटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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लंकाशायर ने 22 रन से जीता मुकाबला

इस मुकाबले की बात करें तो लंकाशायर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लियाम लिविंगस्टन (60) के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 216 रन बनाए. यॉर्कशायर की टीम इसके जवाब में 20 ओवर में आठ विकेट पर 194 रन ही बना सकी.

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जेम्स एंडरसन का इंटरनेशनल करियर

एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचों की 350 पारियों में 704 विकेट के साथ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत किया. उन्होंने 32 बार 5 विकेट और 32 बार 4 विकेट टेस्ट लेने का कारनामा किया. जेम्स एंडरसन ने टेस्ट के अलावा वनडे और T20I में भी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 194 वनडे और 19 T20 मैच खेले जिसमें क्रमश: 269 विकेट और 18 विकेट अपनी झोली में डाले.