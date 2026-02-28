add cricketcountry as a Preferred Source
Ranji Trophy: जम्मू कश्मीर की टीम ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी पर किया कब्जा

पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू- कश्मीर ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 342 रन बनाकर पारी घोषित कर दी, इसके बाद ही दोनों कप्तान मैच ड्रॉ खत्म करने पर सहमत हुए.

Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 28, 2026 2:48 PM IST

जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 का खिताब जीत लिया है. पहली पारी में 584 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद जम्मू कश्मीर ने आठ बार की चैंपियन कर्नाटक को 293 रनों पर ऑल आउट करके पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त हासिल की. पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू- कश्मीर ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 342 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. कर्नाटक के कप्तान ने इसके बाद जम्मू कश्मीर के कप्तान के साथ हैंडशेक किया और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. पहली पारी के बढ़त के आधार पर जम्मू- कश्मीर की टीम चैंपियन बनी.

शुभम पुंडीर को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वहीं आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया.

खेल के पांचवें दिन जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी पारी में कामरान इकबाल ने नाबाद 160 रन की पारी खेली. वहीं साहिल लोत्रा ने भी शतक लगाया और 101 रन बनाकर नाबाद रहे. साहिल लोत्रा के शतक के बाद जम्मू- कश्मीर की टीम ने दूसरी पारी घोषित कर दी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को अपनी टीम के ऐतिहासिक खिताब जीतने के पल को देखने के लिए हुबली पहुंचे थे और वह शनिवार को भी मैच के दौरान मौजूद रहे.

जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे. शुभम पुंडीर ने पहली पारी में शतक लगाया था और 121 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा यावेर हसन ने 88 रन, साहिल लोत्रा ने 72 रन, कप्तान पारस डोगरा ने 70 रन, कन्हैया वधावन ने 70 रन और अब्दुल समद ने 61 रन की पारी खेली थी. कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए थे.

जम्मू कश्मीर की पहली पारी के जवाब में कर्नाटक की टीम पहली पारी में 293 रन ही बना सकी. मयंक अग्रवाल ने शतक लगाया और 160 रन की पारी खेली. उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. केएल राहुल ने 13 रन और कप्तान देवदत्त पडिडकल ने 11 रन का योगदान दिया. करुण नायर और स्मरण रविचंद्रन खाता भी नहीं खोल सके. कर्नाटक ने अपने आख़िरी पांच विकेट सिर्फ़ 52 रनों के अंदर गंवा दिए. जम्मू कश्मीर की तरफ़ से आकिब नबी ने एक बार फ़िर इस सीज़न पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया. उनके अलावा सुनील कुमार और युद्धवीर सिंह चरक ने दो-दो विकेट लिए.

दूसरी पारी में जम्मू कश्मीर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 11 रन तक उनके दो विकेट गिर चुके थे. लंच के बाद कप्तान पारस डोगरा भी 16 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन इक़बाल ने अब्दुल समद (32) के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रन जोड़े. चौथे दिन नाबाद रहने वाले कामरान इकबाल और साहिल लोत्रा ने शतक लगाया.

