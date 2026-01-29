जेसन गिलेस्पी की पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी, इस भूमिका में नजर आएंगे

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी की पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी हो रही है. पाकिस्तान की राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच का पद छोड़ने के एक साल से भी अधिक समय के बाद वह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की नई फ्रेंचाइजी किंग्समेन हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में वापसी कर रहे हैं.

इस फ्रेंचाइजी के मालिक फवाद सरवर ने पुष्टि की कि गिलेस्पी पीएसएल के अगले सत्र में टीम के मुख्य कोच होंगे और ग्रांट ब्रैडबर्न और क्रेग व्हाइट उनके साथ सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे. सरवर ने 175,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में नई फ्रेंचाइजी खरीदी है. सरवर ने कहा,हम अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग स्टाफ लेकर आए हैं जो 11 फरवरी को होने वाली नीलामी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं.

पीसीबी के साथ मतभेद के बाद छोड़ा था हेड कोच का पद

गिलेस्पी ने टीम के चयन और अधिकारों को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ मतभेद होने के बाद 2024 के आखिर में पाकिस्तान के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया था, उनका अनुबंध हालांकि दो साल के लिए था लेकिन उन्होंने आठ महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था.

जेसन गिलेस्पी ने अपमानजनक व्यवहार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का रोल छोड़ा था. पीसीबी ने बिना गिलेस्पी से कोई चर्चा किए उनके सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को अचानक बर्खास्त कर दिया. उन्होंने कहा था कि हेड कोच होने के नाते उन्हें टीम के फैसलों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन PCB ने उन्हें अचानक धोखा दिया. इसके अलावा टीम ने हाई-परफॉर्मेंस कोच न रखने का फैसला भी बिना बताए लिया गया.

इस्तीफे के बाद पैसे का विवाद भी हुआ था. गिलेस्पी ने दावा किया कि PCB ने उनके बकाया पेमेंट्स नहीं दिए, हालांकि पीसीबी ने उल्टा आरोप लगाया कि गिलेस्पी ने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 4 महीने का नोटिस पीरियड नहीं दिया था.

इसी तरह ब्रैडबर्न भी पाकिस्तान टीम के साथ सहायक कोच और फिर मुख्य कोच के रूप में जुड़े रहे और पीसीबी के साथ एक समझौते के बाद वनडे विश्व कप 2023 के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा.