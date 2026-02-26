This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
मुश्किल में थी वेस्टइंडीज की टीम, होल्डर और शेपर्ड की रिकॉर्ड साझेदारी ने बचाया
जेसन होल्डर और रोमारियो शेपर्ड ने मिलकर 89 रन बनाए. यह 8वें विकेट के लिए टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी है.
अहमदाबाद: साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में मात दी. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. वहीं भारत के लिए भी रास्ता अब आसान हो गया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 8 विकेट पर 176 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में एक विकेट खोकर 177 रन बनाकर मैच जीत लिया. लेकिन एक वक्त था जब वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 120 तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा था. लेकिन इसके बाद अनुभवी जेसन होल्डर ने रोमारियो शेपर्ड के साथ मिलकर अपनी टीम को बहुत मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. दोनों ने 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की. इन दोनों ने 89 रन जोड़े.
इस साझेदारी में कई कीर्तिमान बने. यह टी20 वर्ल्ड कप में आठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. और साथ ही टी20 इंटरनेशनल में भी 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले नामीबिया के रुबन ट्रंपेलमैन और डेविड वीसे ने यूएई के खइलाफ अक्टूबर 2022 में 70 रन की पार्टनरशिप की थी. उन दोनों ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में यह पार्टनरशिप की थी. इस साझेदारी ने सात विकेट पर 69 रन से स्कोर से टीम को संभाला था.
वेस्टइंडीज की टीम को भी इस साझेदारी से मुश्किल से बाहर निकली. इसी साझेदारी ने 176 रन का स्कोर बनाया. जेसन होल्डर ने 31 गेंद पर 49 रन बनाए. उनकी पारी में चार चौके और तीन छ्क्के थे. वहीं नंबर 9 पर बैटिंग करने आए शेपर्ड ने 37 गेंद पर नाबाद 52 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए.
|साझेदार
|रन
|विरोधी टीम
|साल
|जेसन होल्डर, रोमैरियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)
|89
|दक्षिण अफ्रीका
|2026
|रूबेन ट्रम्पेलमैन, डेविड वीज़े (नामीबिया)
|70
|यूएई
|2022
|मोईन अली, डेविड विली (इंग्लैंड)
|57*
|अफगानिस्तान
|2016
इस जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी क्या है
होल्डर और शेपर्ड ने टी20 इंटरनेशनल में 89 रन की जो साझेदारी टी20 इंटरनेशनल में 8वें विकेट के लिए दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. साबेर जाखिल और सकलैन अली (बेल्जियम) के नाम यह रिकॉर्ड है. इन दोनों ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 132 रन जोड़े थे. हालांकि टेस्ट प्लेइंग टीमों के बीच हुए टी20 मुकाबले में यह सबसे बड़ा स्कोर है.
|स्कोर
|खिलाड़ी
|टीम
|विपक्ष
|स्थान
|वर्ष
|132*
|सेबर ज़ाखिल, साक़लैन अली
|बेल्जियम
|ऑस्ट्रिया
|वॉटरलू
|2021
|89
|रोमैरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर
|वेस्टइंडीज
|दक्षिण अफ्रीका
|अहमदाबाद
|2026
|88*
|चेर्नोह बाह, लंसाना लामिन
|सिएरा लियोन
|एसवातिनी
|अबुजा
|2024
|80
|प्रेस्टन मॉम्सेन, सफ़यान शरीफ़
|स्कॉटलैंड
|नीदरलैंड्स
|एडिनबर्ग
|2015
|78
|रोमैरियो शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर
|वेस्टइंडीज
|न्यूज़ीलैंड
|नेल्सन
|2025