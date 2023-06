Jasprit Bumrah Injury Update: एशिया कप 2023 की तारीखों और वेन्यू का आखिरकार ऐलान हो गया है. यह टूर्नमेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. हालांकि टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है.

यह टूर्नामेंट पहले पूरी तरह पाकिस्तान में होना था. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया था कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेगा. वहीं पाकिस्तान ने भी अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा था कि भारत अगर पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेगा तो वह भी इस साल होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप से हट सकता है. मामला आगे बढ़ गया था जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से हाईब्रिड मॉडल सुझाया गया था. इसमें कुछ मैच पाकिस्तान में होने थे और भारत व बाकी मैच श्रीलंका में. आखिर में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.

Dates and venues have been finalised for the Asia Cup 2023! The tournament will be held from 31st August to 17th September in a hybrid model - with 4 matches being held in Pakistan and the rest in Sri Lanka! https://t.co/bvkfSSAp9w#AsiaCup #ACC

